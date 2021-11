Foto: Kā dzīve rit Taivānas salās vien trīs kilometrus no Ķīnas

Divas nelielas demokrātiskās Taivānas salas Dzjiņmeņa un Mazā Dzjiņmeņa, kā arī nelielā Ši jeb Lauvu sala (attēlā) atrodas vien aptuveni trīs kilometru attālumā no komunistiskās Ķīnas Tautas Republikas krastiem. "Reuters" fotogrāfe Anna Vanga iemūžinājusi vairākus piekrastē jau desmitgadēm redzamos bunkurus, kā arī šeit mītošo ikdienas dzīvi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Taivānas sabiedrība Ķīnas invāzijas draudos dzīvo kopš pilsoņkara 1949. gadā, kad republikas aizstāvji līdz ar komunistu militārajiem panākumiem atkāpās no kontinentālās daļas uz Taivānu un citām salām. Dažas no tām republikas pārstāvjiem izdevies noturēt pat pašā piekrastē vien nedaudz kilometrus no komunistu lielvaras. Lielākā no tām ir Dzjiņmeņa, kurā šobrīd mīt vairāk nekā 120 000 cilvēku. Salīdzinājumam, otrpus šaurumam Ķīnas kontinentālajā daļā esošajā Sjameņas pilsētā (titulattēlā redzamās augstceltnes fonā) dzīvo vairāk nekā pieci miljoni iedzīvotāju.

Pēdējo reizi aktīva karadarbība par salu kontroli norisinājās 1958. gadā. Tiek uzskatīts, ka tā dēvētās otrās Taivānas šauruma krīzes laikā Ķīnas Tautas Republikas spēki vēlējās pārbaudīt ASV patieso gatavību aizstāvēt salas. Tās tika apšaudītas no krasta ar artilēriju, norisinājās neveiksmīga desanta operācija, kā arī tika notriektas vairākas kara lidmašīnas un jūras kaujā zaudēti kuģi.

Republikas spēki tolaik zaudēja vairāk nekā 500 karavīru, kā arī uzlidojumos gāja bojā ap 80 civiliedzīvotāju. Komunistu pusē precīzs kritušo skaits nav zināms, bet tas, visticamāk, ir mazāks. Taivāna bruņotajā konfliktā zaudēja vienu kuģi un divas lidmašīnas, kamēr komunisti – vismaz 31 lidmašīnu un vairākus kuģus. Konfliktā ASV sniedza gaisa un jūras atbalstu.

Dzjiņmeņa:





Daudzu taivāniešu mājās joprojām glabājas čaulas no lādiņiem, kuri pa salu šauti regulāri arī pēc konflikta – no 1958. līdz pat 1979. gadam, kad Pekina ANO nomainīja Taipeju. Daļa reiz atrastās čaulītes glabā kā drūmu piemiņu no aizgājušajiem laikiem un brīdinājumu par lielā kaimiņa nerimušo vēlmi Taivānu pakļaut. No reiz atšauto šāviņu čaulu metāla mūsdienās tiek izgatavoti arī dažādi suvenīri, tostarp naži.

Mūsdienās salas ir iecienījuši tūristi, kuri cita starpā tajās var ierasties arī ar tiešiem prāmju reisiem no politisko un militāro ienaidnieku krastiem. Starp populārākajiem tūrisma objektiem salās ir gan sen pamestie militārie bunkuri, gan pazemes alu sistēma (attēlā ar kāpnēm pazemē), kura reiz veidota apgādes laivu slēpšanai.