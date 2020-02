Foto: Kā ķīnieši Uhaņā desmit dienās milzu slimnīcu uzbūvēja

Strauji augot ar koronavīrusa paveidu saslimušo un tā dēļ mirušo skaitam, Ķīna Uhaņas pilsētā, kur tas pirmoreiz fiksēts, desmit dienās uzbūvējusi slimnīcu ar 1000 vietām, ziņo "Vice".

Aptuveni 25 000 kvadrātmetru plašā Huošenšanas slimnīca (burtiski – Uguns dieva kalna slimnīca) ir tikai pirmā no divām īpaši būvētajām ārstniecības iestādēm. Otra slimnīca darbu sākšot jau trešdien. Tās abas sola atvieglot cīņu ar koronavīrusa paveida, dēvēta arī par Uhaņas vīrusu, epidēmiju.

Pirmās slimnīcas būvniecība oficiāli pabeigta svētdien un jau pirmdien uzņēma pacientus. Slimnīcā darbam norīkoti kopumā 1400 Ķīnas armijas mediķi.

Statistika ir skaudra – 24. janvārī, kad slimnīcai tika sagatavots būvlaukums, no Uhaņas vīrusa bija miruši 26 cilvēki, bet pirmdien, kad slimnīca uzņēma pirmos pacientus, upuru skaits sasniedza jau 362. Savukārt inficēto skaits šajā laikā palielinājās no 830 līdz 17 500. Savukārt otrdien jau tiek ziņots par vismaz 420 mirušajiem.

Ķīnas valdības mediji aktīvi sludina, ka valsts paveikusi "neiespējamo misiju", tik īsā laikā uzbūvējot slimnīcu, tomēr kritiķi norāda, ka pasaules apdzīvotākajā valstī aktīva darbība bija vajadzīga vēl ātrāk, ņemot vērā, ka sākotnēji valdība centās pieklusināt centienus celt trauksmi, norāda "Vice". Ķīna gan saviem pilsoņiem, gan starptautiskajai sabiedrībai tagad cenšas demonstrēt, ka tā reaģē ātri un adekvāti, tomēr vairāku valstu pārstāvji pauduši kritiku, ka Ķīna nedara pietiekami.

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan's makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2020

Huoshenshan Hospital was delivered on Feb. 2,2020 for operation. The construction of the 1,000-bed hospital took 10 days and it will serve as a "safety island" for patients of pneumonia caused by the novel coronavirus, which broke out in Wuhan. pic.twitter.com/pWtPSXFxqV — China Xinhua News (@XHNews) February 3, 2020

Equipped with advanced medical facilities, remote video consultation via gigabit fiber, and 24-hour power supply, the Huoshenshan Hospital will join the battle against the novel #coronavirus in Wuhan, C China's Hubei province. Find out more: https://t.co/KV61EOBrDb pic.twitter.com/7ndv55xrDM — People's Daily, China (@PDChina) February 3, 2020

ASV, Krievija, Austrālija, Filipīnas un vēl vairākas valstis izziņojušas aizliegumu saviem pilsoņiem doties uz Ķīnu, kā arī pārtraukta liela daļa komercreisu. Ķīna savukārt ASV reakciju liegt tajās iebraukt pat ārvalstniekiem, kuri pēdējo divu nedēļu laikā viesojušies Ķīnā, nodēvējusi par baiļu izplatīšanu un problēmas pārspīlēšanu. Tikmēr Ķīnas Honkongas autonomijā, kurā pirmdien bija fiksēti jau 15 saslimušie ar Uhaņas vīrusu un viens mirušais, ārsti pieprasījuši pilnīgu robežas slēgšanu starp Honkongu un pārējo Ķīnu.

Vienlaikus Ķīna cenšas apturēt negatīvos ekonomiskos aspektus, kurus izraisījusi epidēmija. Svētdien valdība ziņoja par līdzekļu aptuveni 20 miljardu eiro apmērā investēšanu Ķīnas ekonomikā.