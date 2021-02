Foto: Krievijā norisinās protesta akcija 'Mīlestība stiprāka par bailēm'

Krievijā pulksten 20 vakarā pēc vietējā laika norisinās masveidīga protesta akcija ieslodzītā politiskā ieslodzītā Alekseja Navaļnija atbalstam. Atbilstoši dažādām laika zonām akcija "Mīlestība stiprāka par bailēm" daudzviet jau ir noritējusi, bet citviet – tikai gaidāma.

Akcijas organizētāji cilvēkus aicina iziet savos pagalmos un aptuveni piecpadsmit minūtes spīdināt mobilajos telefonos esošos lukturīšus, kā arī no svecēm izveidot sirsniņas formas kompozīcijas. Izkliedētās akcijas mērķis ir parādīt opozīcijas masveidību, vienlaikus izvairoties no varasiestāžu represijām un aizturēšanām, kādas iepriekš pieredzētas protesta akcijās.

Akciju publiski jau otrdien izsludināja šobrīd Lietuvā trimdā dzīvojošais Navaļnija līdzgaitnieks Leonīds Volkovs. Organizatori neslēpj, ka taktika aizgūta no Baltkrievijas, kur pēc brutālas policijas pretdarbības miermīlīgiem protestiem iedzīvotāji sāka organizēt izkliedētus protestus savu daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Līdz ar to protests "pārceļas" uz soctīkliem, īpaši "Instagram", kurā cilvēki aicināti publicēt fotogrāfijas un video no akcijas. "Nekāda OMON, nekādu baiļu," pauda Volkovs. Akcijas dalībnieki uzņemtos attēlus publicē ar mirkļbirku "#любовьсильнеестраха". Daudzi akcijas laikā ģērbušies sarkanās drēbēs, tādējādi izrādot solidaritāti Navaļnija sievai Jūlijai, kura pēdējā tiesas sēdē bija ģērbusies sarkanā. Abu mīlestība kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem protestu elementiem.



Policija Navaļniju aizturēja 17. janvārī, kad viņš Krievijā ielidoja no Vācijas, kur ārstējās pēc viņa noindēšanas mēģinājuma ar ķīmisko kaujas vielu "Novičok". Tiesa 2. februārī lēma Navaļnijam līdz šim piespriesto nosacīto sodu nomainīt pret reālu cietumsodu. Navaļnijam kolonijā jāpavada divi gadi un astoņi mēneši.