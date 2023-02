Foto: Krievijas raķetes krīt Harkivas centrā – vairāki cietušie

Krievija svētdienas rītā apšaudījusi Harkivu – divas tās raidītās raķetes trāpījušas pilsētas centrā, atsaucoties uz Harkivas apgabala gubernatora Oleha Siņehubova teikto medijiem, vēsta "Delfi.ee".

Harkivas mērs Ihors Terehovs paziņojis, ka pilsētas centrā trāpījušas divas Krievijas raķetes S-300, no kurām viena trāpījusi daudzdzīvokļu mājā. Saskaņā ar sociālajos medijos izplatītām ziņām, otra raķete trāpījusi universitātes ēkā.

Pēc sākotnējām ziņām, krievi Harkivu apšaudījuši no Belgorodas apgabala, ziņo Ukrainas aģentūra UNIAN.

Cietušo skaits pieaudzis līdz pieciem cilvēkiem. Viens no cietušajiem ir augstskolas, pa kuru svētdien tika dots otrais raķešu trieciens, apsargs, vietnē " Telegram " rakstījis Siņehubovs. Cietušajam vīrietim uz vietas sniegta medicīniskā palīdzība.

Pēc Harkivas prokuratūras sniegtās informācijas, viena no raķetēm trāpījusi augstskolas piecstāvu ēkā, radot nopietnus bojājumus, bet vēl viena ielidojusi tuvumā esošās dzīvojamās mājas teritorijā.

"Viena raķete trāpīja augstskolas piecstāvu ēkai (..). Tika ievainots apsargs. Otra ienaidnieka raķete trāpīja blakus dzīvojamai mājai. Cietuši četri nama iemītnieki," Harkivas apgabala prokuratūras paziņojumu citē UNIAN.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz svētdienas rītam sasnieguši 131 290 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 700 iebrucēji.

