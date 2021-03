Foto: Milzu kravas kuģis iesprūdis šķērsām Suecas kanālam

Viens no pasaulē lielākajiem kravas konteineru kuģiem sagriezies šķērsām Suecas kanālam Ēģiptē, apturot satiksmi pa svarīgo kuģniecības ceļu, trešdien vēsta aģentūra AP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar Panamas karogu kuģojošais "MV Ever Given", kas pārvadā kravas starp Āziju un Eiropu, mākslīgi veidotajā Suecas kanālā iesprūdis otrdien.

Taivānā bāzētā kuģniecības kompānija "Evergreen Marine Corp" savā paziņojumā norāda, ka, iebraucot kanālā no Sarkanās jūras puses, kuģis saskāries ar spēcīgu vēju, bet neviens no konteineriem neesot pazaudēts.

Spēcīgu vēju kā iespējamo negadījuma iemeslu aģentūrai AP min arī kāda ēģiptiešu amatpersona, atzīmējot, ka otrdien šajā apkārtnē plosījies ar 50 kilometriem stundā ātrs vējš un smilšu vētras. Kuģis ieķīlējies starp abiem kanāla krastiem.

Kuģi mēģina izkustināt vairāki velkoņi, informē amatpersonas. Taču jūras milža atbrīvošana varētu prasīt vismaz divas dienas. Šajā laikā kuģu satiksme cauri kanālam nav iespējama. Normālos apstākļos ik dienas kanālu šķērso aptuveni 50 kuģi.

"MV Ever Given" bijis ceļā uz Roterdamas ostu Nīderlandē. 2018. gadā būvētais kuģis ir gandrīz 400 metrus garš un 59 metrus plats. Tas ir viens no lielākajiem kravas kuģiem pasaulē un vienlaicīgi var pārvadāt aptuveni 20 000 konteineru.

Savukārt 1869. gadā atklātais Suecas kanāls pirms diviem gadiem svinēja 150 gadu jubileju. Vairāk par kanāla vēsturi var lasīt šeit.

Suecas kanāls ir svarīgs naftas, dabasgāzes un kravu maršruts virzienā no Austrumiem uz Rietumiem. Te cauri iet aptuveni 10% visas pasaules tirdzniecības, skaidro AP. Kanāls arī ir viens no galvenajiem Ēģiptes ārvalstu valūtas avotiem.