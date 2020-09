Foto: Minskā aizturēti ap 200 protestētāju; Gomeļā OMON protestētājus izklīdina ar asaru gāzi

Minskā, kur svētdien paredzēta opozīcijas prezidenta amata kandidātes Svetlanas Tihanovskas "tautas inaugurācija", sākusies protestētāju aizturēšanas.

Minskas centrā pirms protesta akcijas sākuma bija manāma milicijas klātbūtne, un ielās varēja vērot bruņumašīnas, kā arī ūdensmetēju.

Neatkarības laukumu, kur atrodas līdzšinējā prezidenta Aleksandra Lukašenko rezidence, norobežoja milicijas ķēdes un barjeras.

Minskas centrā gaidāmo protestu dēļ slēgtas septiņas metro stacijas.

Saņemtas ziņas arī par sakaru traucējumiem, kas regulāri vērojami protesta akciju laikā.

Aģentūras AFP žurnālisti no notikumu vietas vēsta, ka slēgti arī lielveikali, kuros iepriekšējo protesta akciju laikā demonstranti meklējuši patvērumu no milicijas vardarbības.

Iekšlietu ministrijas pārstāve AFP pavēstījusi, ka visā Baltkrievijā līdz šim svētdien aizturēti aptuveni 200 cilvēku.

Tikmēr Baltkrievijas otrā lielākajā pilsētā Gomeļā demonstrantu izklīdināšanai milicija pielietojusi asaru gāzi, bet Mogiļevā - arī trokšņa granātas, ziņo cilvēktiesību aizstāvju organizācija "Vjasna".

Iekšlietu ministrijas pārstāve noliedza trokšņa granātu izmantošanu, taču atzina, ka esot pielietoti "nemieru kontroles" līdzekļi.

A video from Gomel where OMON attacked a column of protesters using teargas.

By: @OnlinerBY pic.twitter.com/4JWKayeEqL