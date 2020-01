Foto: Sidnejas Operas nams uzmirdz par godu ugunsdzēsējiem

Sidnejas Operas nams nedēļas nogalē īpašā veidā godinājis Austrālijas ugunsdzēsējus, kuri cīnās ar postošajiem ugunsgrēkiem šajā valstī, vēsta raidsabiedrība CNN.

CNN ziņo, ka sestdienas vakarā teātris izgaismoja savas ikoniskās buras ar ugunsdzēsēju attēliem, kuri cīnās ar postošajām liesmām.

Tonight, we are illuminating the Sydney Opera House sails to show our support for everyone affected by the Australian bushfires. We want to send a message of hope and strength, and importantly to thank the emergency services and volunteers for their incredible efforts and courage pic.twitter.com/QGrRbRlDMh