Foto: 'Taliban' Kandahārā sarīko jaunās emirāta armijas parādi

Sunnītu grupējums "Taliban" Afganistānas otrā lielākajā pilsētā Kandahārā sarīkojis jaundibinātās Islāma Emirāta armijas parādi, vēsta aģentūra AFP.

Līdz ar to grupējums formalizējis no augustā pilnībā sagrautās Afganistānas Nacionālās armijas un agrākās amerikāņu balstītās valdības iekšlietu struktūrām pārņemtā bruņojuma pārvaldīšanu. Parādē izrādīts plašs galvenokārt ASV ražots bruņojums – bruņumašīnas "Humvee", bruņutransportieri "M1117 Guardian", kā arī izmēros prāvie mīnu sprādzienu triecienus izturēt spējīgie augstas caurgājamības bruņuauto "M1224 MaxxPro MRAP". Pāri parādei pārlidojis arī vismaz viens "Sikorsky UH-60 Black Hawk" un trīs "Mil Mi-17" helikopteri, redzams video.

Plašāk zināmais par talibu bruņojuma guvumu izklāstīts šeit.

Taliban release video of their military parade in Kandahar, #Afghanistan's second largest city and the Islamist group's birthplace. Military vehicles and helicopters of former Afghan as well as US-led foreign troops were used in the event pic.twitter.com/uV7rOyDOu7