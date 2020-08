Baltkrievijā svētdien prezidenta vēlēšanas pēc oficiālajiem "exit pools" aptaujas rezultātiem noslēgušās ar līdzšinējā autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko pārliecinošu uzvaru – 80% vēlētāju balsu pret 7%, kurus esot ieguvusi viņa konkurente Svetlana Tihanovska.

Gan Tihanovska, gan desmitiem tūkstoši baltkrievu, kuri svētdienas vakarā protestējot piepildīja galvaspilsētas Minskas, kā arī desmitiem citu pilsētu ielas, ir pārliecināti, ka jau izziņotie "exit pools" aptaujas rezultāti, kā arī vēlēšanu oficiālie dati tiks falsificēti.

To apliecina gan iepriekš noplūdušais balsu skaitīšanas mēģinājums, gan kāds "incidents" svētdienas vakarā, kas nesakrīt ar valdības proklamēto – 26. vēlēšanu iecirknī Minskas ziemeļaustrumu piepilsētā Kopiščā pēc balsu saskaitīšanas pie vēlēšanu iecirkņa sanākušajam pūlim komisijas pārstāvji paziņoja tajā saskaitītās balsis: par Tihanovsku nobalsojuši 90%. Sanākušie skandēja: "Paldies!" komisijai par godīgu balsu saskaitīšanu.

26 избирательный участок, Копище. У Тихановской 90%.

Комиссия просто посчитала честно голоса. Это так просто и легко.

Сейчас они герои. pic.twitter.com/8cao9XzidM — Olya ❌ Guseva (@GusevaOlyaa) August 9, 2020

Vien minūtes pēc iecirkņu slēgšanas valstī daļēji pazuda interneta sakari. Tas gan nekavēja milzu pūļu pulcēšanos lielākajās pilsētās. Minskā bija vērojams, ka cilvēki uz centru plūst no visiem guļamrajoniem, bet atsevišķās vietās viņus apturēja pūļa savaldīšanai apmācīta policija pilnā ekipējumā, kā arī OMON specvienības karavīri. Video un foto liecina, ka pret protestējošajiem izmantotas trokšņa granātas, gumijas lodes, ūdens metēji, dūmu granātas, kā arī brutāls spēks.

Par protestētāju galveno saukli Baltkrievijā kļuvis Lukašenko veltītais "Уходи!" krievu valodā jeb "Ej prom". Tas skanējis gan iepriekšējo vēlēšanu un agrāku protestu laikā, gan bija dzirdams svētdien.

Jau pa dienu "Ej prom!" baltkrievu diaspora skandēja pie vēstniecības Maskavā:

"Таракан уходи!"

Тысячи беларусов, которые не смогли проголосовать на выборах у посольства Беларуси в Москве озвучили свой голос: pic.twitter.com/v7jyAh2aVf

— ❌ A.C.A.B. ❌ (@MrMaaay) August 9, 2020



Sanktpēterburgā:



В Петербурге возле отделения посольства Беларуси осталось несколько сотен человек, которые не успели проголосовать. Они скандируют "Уходи!"

К месту стягивается полиция pic.twitter.com/frcYzB74Rr

— Медиазона (@mediazzzona) August 9, 2020



Viļņā:



У посольства Беларуси в Вильнюсе толпа скандирует "Уходи!". pic.twitter.com/o1eLDT7RJK — Alver ❌ (@Alla91748059) August 9, 2020



Minskā:



"Уходи"!

Лукашенко не чує, але міліція, військові та ОМОН чують і вдома тре буде пояснити рідним наз вони б'ють мирних, без зброї білорусів!

Жыве Беларусь! pic.twitter.com/xkv2MI4CwO

— ЗеБєня (@ze_benya) August 9, 2020



More people are coming to Minsk city centre. This column is marching from Kamennaya Gorka in western suburbs pic.twitter.com/wASIZo8eG5 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Уходи...

Столкновения с силовиками в Минске. pic.twitter.com/u0f7V52HsJ

— Александр (@alex_fletch) August 9, 2020

Impressive number of people around Stela, police only control the intersection surrounded by people from every direction pic.twitter.com/A5xaK2QPfV — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Brestē:

Большая колонна протестующих в Бресте заняла улицу во всю ширину и скандирует "Уходи!" pic.twitter.com/yhA7i6Kynt — ☭ Пионер из СССР (1917) (@SergeyProdobrey) August 9, 2020

Жители Бреста вышли на протест против фальсификаций на выборах президента Беларуси. Они идут по проезжей и скандируют "Уходи!". pic.twitter.com/qE6QhdwueT — charter97.org (@charter_97) August 9, 2020



Saļihorskā:



На видео Солигорск. Город шахтеров также вышел против фальсификаций и скандирует "Уходи!". pic.twitter.com/cqlSaR7JSj — charter97.org (@charter_97) August 9, 2020

Pinskā:

Army helicopter landed in Pinsk in Brest region where the situation almost got out of control today. Authorities are preparing for another wave of protests tomorrow. Here's tonight's footage from there. https://t.co/Cx9ak1Mdak pic.twitter.com/lDCnAK7WcM — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 10, 2020



Žodzinā:



A massive crowd in front of the local authorities office in Zhodino, an industrial town northeast of Minsk pic.twitter.com/MVUSVc01Ua — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020



Gomeļā:



And here's Gomel, people are chanting Fascists! pic.twitter.com/oA3SckKvnv — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Kobrinā OMON simboliski nolaiž vairogus, parādot solidaritāti:

Video confirming police not fighting protesters in Kobrin (South-West) pic.twitter.com/TR2PoNCkV7 — Matthieu Henkens (@MattHenkens) August 9, 2020

Lukašenko uz prezidenta krēslu kandidēja sesto reizi. Pirmo reizi viņš vēlēšanās piedalījās un uzvarēja 1994. gadā. Tūlīt pēc ievēlēšanas viņš ķērās pie savas varas nostiprināšanas, tostarp Konstitūcijas izmaiņām. Pēc tam nevienas prezidenta vēlēšanas valstī nav starptautiski atzītas par pilnībā brīvām un demokrātiskām.