Foto: Ziemeļkorejā atklāj pilsētu - tautas paradīzi

Ziemeļkorejā netālu no svētvietas statusu iemantojušā Pektusana kalna svinīgā ceremonijā pēc vērienīgu būvdarbu pabeigšanas notikusi atjaunotās Samdžijonas pilsētas atklāšana, kam atbilstoši autoritārās valsts propagandai jākļūst par "modernās civilizācijas iemiesojumu".

Atklāšanas ceremoniju vadījis Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, otrdien vēsta Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra KCNA. Būvdarbi Samdžijonā šogad Ziemeļkorejā bijis vērienīgākais infrastruktūras projekts.

Līdzās dzīvojamiem namiem Samdžijonā uzbūvētas jaunas administratīvās ēkas, veikali, dzelzceļa stacija, mūsdienīga zinātniski tehniskā bibliotēka, kā arī slimnīca ar jaunākajām diagnostikas iekārtām. Apriņķa centrā uzbūvēti vairāki uzņēmumi, arī kartupeļu miltu ražošanas fabrika un melleņu dzērienu rūpnīca.

Pilsēta atrodas netālu no Pektusana kalna, kam Ziemeļkorejā ir svētvietas statuss un kas esot Kima Čenuna tēva un priekšteča Kima Čenira dzimšanas vieta. Samdžijona kļūs par "modernās civilizācijas iemiesojumu", prognozē KCNA.

Samdžijonas modernizācija ir viens no Kima īpašajiem projektiem, kas tiek uzskatīts par daļu no viņa centieniem izveidot neatkarīgu ekonomiku. Ziemeļkorejas valdošās partijas politbiroja loceklis Čhoi Ļjonhē mudināja turpināt centienus apkārtnes uzpošanas labā, lai to padarītu par "tautas paradīzi", vēsta KCNA.