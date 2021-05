G7 pieprasa Baltkrievijai nekavējoties atbrīvot Protaseviču

Pasaules septiņu industriāli attīstīto valstu grupas (G7) ārlietu ministri ceturtdien pieprasīja nekavējoties un bez ierunām atbrīvot baltkrievu opozīcijas žurnālistu Romānu Protaseviču, kas svētdien Minskā tika aizturēts pēc "Ryanair" lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas.

"Mēs pieprasām Baltkrievijā nekavējoties un bez ierunām atbrīvot" Protaseviču "un visus pārējos žurnālistus un politieslodzītos", Lielbritānijas valdības publicētajā kopīgajā paziņojumā norādīja G7 ministri.

Viņi arī pauda "visstingtāko nosodījumu Baltkrievijas varasiestāžu bezprecedenta rīcībai".

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko apdraudēja pārējo pasažieru un lidmašīnas apkalpes drošību, norādīja ministri.

"Mēs aicinām Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju steidzami izvērtēt šo izaicinājumu tās noteikumiem un standartiem," teikts paziņojumā. "Šis solis ir arī nopietns uzbrukums mediju brīvībai."

"Mēs pastiprināsim mūsu centienus, arī atbilstošā veidā nosakot jaunas sankcijas, lai sekmētu to, ka Baltkrievijas varasiestādes par savu rīcību tiek sauktas pie atbildības," uzsvēra ministri.

Prezidējošās G7 valsts Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rābs tviterī norādīja, ka "mēs izmantosim visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai Lukašenko režīmu sauktu pie atbildības".

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.