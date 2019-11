Galkins uz skatuves skarbi pasmejas: 'Putins domā citos mērogos'

Krievijā un dažviet citur bijušās Padomju Savienības robežās populārais komiķis Maksims Galkins atļāvies līdz šim no viņa puses nepieredzētu Kremļa saimnieka politikas kritiku.

Šovā Novosibirskā Galkins ironizējis gan par Putina turēšanos amatā, gan neierobežotajiem plāniem, kas kontrastē ar krievu dzīves līmeni. Šī gada 2. novembra šova ieraksta fragments dienu vēlāk publiskots "Youtube". Plašāku ievērību gan tas guvis tikai gandrīz nedēļu vēlāk, un pagājušajā nedēļas nogalē to skatījuši jau miljoniem cilvēku Krievijas interneta ārēs, tostarp izvietojot video kopijas citās interneta vietnēs.

Viņš ironizē gan par ārkārtīgi lielo uzsvaru Krievijas televīzijā uz notikumiem Ukrainā, kamēr vietējās problēmas netiek akcentētas, gan tā dēvētajiem diskusiju raidījumiem, kuros "eksperti" no Rietumiem tiek apklusināti un norāti. "Pie mums, ja skatāmies no televīzijas skatupunkta, ir atgriezušies padomju laiki. Sliktākajā šo vārdu nozīmē, jo mums netiek dots laiks apsmadzeņošanai. Iebaro uzreiz, sakot: "Šie ir ienaidnieki, šie ne. Jūs – tur, jūs – šurp." Mēs sēžam, baidāmies (..). Bet, pamatā, es gribu teikt, ka vismaz koncertos pagaidām var teikt, ko vēlas," Novosibirskas publikai skaidroja Galkins.

Komiķis cita starpā arī norāda, ka televīzijā pastāv cenzūra, kā dēļ arī viņš aizvien mazāk jokojot par politiku. "Es jau saprotu, esot grūti laiki mums tagad... Kad gan mums bijuši vieglāki," pajokoja Galkins.

Nedaudz paironizējis par Trampa bērnišķību pirmsvēlēšanu debatēs, Krievijas humorists jautā: "[Kas notiktu] ja mūsu Putins kaut reizi aizietu uz debatēm?" "Viņš neiet - mēs viņam visi jau sen esam noriebušies. Kā būtu, ja viņš izietu [debašu cīņā] vismaz pats pret sevi? Mēs viņam kaut divas tribīnes uzstādītu, un viņš izietu – no labās tribīnes teiktu "Es domāju tā!", bet no otras to apstrīdētu. Pārskrietu no kreisās uz labo, uz kreiso,... Un starp viņiem Mao Dzeduna kostīmā [Krievijas televīzijas propagandists Vladimirs] Solovjovs stāv. Pasmaida vienam Putinam un tad slavē otru. Lūk, tas tik būtu šovs!" pilno zāli smīdina komiķis.

"Putinam jau pašam ar mums ir garlaicīgi. Mums ir problēmas – mums pensijas nav tādas, tur tas nav izdarīts, tur tas –, bet viņš jau domā pavisam citos mērogos. Viņš domās jau Marsu iekaro. Bet mēs te: "Kā mums tagad tālāk dzīvot?" Un viņš saka: "Pacietību, savelkam jostas!" Mēs visi savelkam - kāds pie vidukļa, kāds pie kakla. Mēs visi gaidām. Jo viņa personība jau ir pavisam citos mērogos," ironisko kritiku turpināja ik vasaru Jūrmalas kāpās manāmā Krievijas estrādes zvaigzne.