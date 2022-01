Haiti prezidenta slepkavība: ASV varasiestādes arestējušas aizdomās turamo

ASV varasiestādes arestējušas vīrieti, kuru tur aizdomās saistībā ar Haiti prezidenta Džovanela Moiza slepkavību, raksta "The Guardian".

Mario Antonio Palasiosu aizturēja Panamā. Bijušo Kolumbijas militārpersonu Haiti varas iestādes apsūdz par dalību algotņu grupā, kas spīdzināja un nogalināja Moizu un ievainoja viņa sievu Martinu uzbrukuma laikā jūlijā.

Palasioss intervijā medijiem atzinis, ka uzbrukuma laikā, kurā prezidents gāja bojā, atradās Moiza guļamistabā, taču noliedz, ka būtu iesaistīts slepkavībā. Viņš nelegāli ieceļoja Jamaikā un tika aizturēts, kamēr Jamaika izskatīja Haiti pieprasījumu viņu izdot.

Jamaika pavēlēja viņu deportēt uz Kolumbiju, bet, dodoties uz savu mītnes zemi caur Panamu, viņš tika aizturēts lidostā, un nosūtīts uz ASV.

Palasiosa aizturēšana Panamā un ASV varas iestāžu veiktais arests iezīmē jaunāko pavērsienu Moiza slepkavības izmeklēšanas sāgā, par kuru joprojām ir ārkārtīgi daudz nezināmā.

Tiek uzskatīts, ka Palasioss ir pēdējais no algotņu grupas, kas ticis aizturēts. Intervijā, kas sniegta, kamēr viņš vēl slēpās, Palasioss uzstāja, ka viņam nav zināms, kas nogalināja Haiti prezidentu.

Saskaņā ar Haiti policijas sagatavoto ziņojumu, kas nopludināts dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, Palasioss, kas pazīstams arī ar segvārdu "Floro", tiek apsūdzēts par saistību ar Moiza slepkavību.

Viņš tiek apsūdzēts par to, ka bijis viens no 26 kolumbiešiem un diviem Haiti izcelsmes amerikāņiem, kuri veidoja triecienvienību, kas nakts vidū iebruka prezidenta privātajā rezidencē, apgalvojot, ka ir daļa no ASV Narkotiku apkarošanas administrācijas operācijas. Prezidents tika sašauts vairākas reizes.

Neviens no kolumbiešiem, kuri notverti Haiti, vēl nav stājušies tiesas priekšā. Tāpat nav zināmi precīzi iemesli, kādēļ Moizu nogalināja.