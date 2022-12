Harkivā pilsētas galvenā svētku egle izvietota pazemē

Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaungada dienai, svētkiem gatavojas arī Ukrainā, kur jau vairāk nekā deviņus mēnešus turpinās Krievijas izraisītais karš.

Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā Harkivā, kas kopš Krievijas iebrukuma pirmajām dienām pakļauta smagām artilērijas un raķešu apšaudēm, pilsētas varasiestādes jau izvietojušas svētku egli.

Tomēr drošības apsvērumu dēļ egle šogad atrodas pazemē – metro stacijas vestibilā, vēstīts Ukrainas Aizsardzības ministrijas tvitera kontā.

"Svētki tuvojas, lai vai kas," teikts ierakstā.

Kharkiv. This year, the city's main Christmas tree has been installed at a subway station, where it won't be hit by russian artillery fire or missile strikes.

The holidays are coming, no matter what.