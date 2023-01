Helikoptera avārijā bojā gājis Ukrainas iekšlietu ministrs; miruši arī trīs bērni

Helikopteram avarējot pie bērnudārza galvaspilsētas Kijivas austrumu priekšpilsētā, gājuši bojā 18 cilvēki, tostarp Ukrainas iekšlietu ministrs Deniss Monacirskis, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieks Ihors Klimenko, kuru citē medijs "Sky News", paziņojumā sacīja: "Aviokatastrofas rezultātā gāja bojā Iekšlietu ministrijas vadība: ministrs, ministra pirmais vietnieks un valsts sekretārs."

"Visi specializētie dienesti strādā uz vietas. Notikuma vietas apskate turpinās," viņš turpināja.

Starp bojāgājušajiem ir trīs bērni, bet vēl 15 cilvēki nonākuši slimnīcā.

Lidaparāts avarējis pie bērnudārza un dzīvojamās ēkas Ukrainas Brovaru pilsētā.

Mind refuses to believe it, but it happened. A great tragedy. When a helicopter crashed in #Brovary, Interior Minister Denis Monastyrsky, his deputy Yevhen Yenin and Ministry’s state secretary Yurii Lubkovych died. Moreover, children in the kindergarten were killed and injured... pic.twitter.com/1tMuGowOQL