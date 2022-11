Hersona atgriežas Ukrainas kontrolē, pilsētā ienāk Ukrainas armijas vienības, un Krievijas karavīriem vienīgā iespēja izvairīties no nāves ir tūlītēja padošanās gūstā, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde.

"Krievijas karavīri! Kā jau varēja sagaidīt, pēc Krievijas armijas pamata grupējuma aiziešanas no Ukrainas Hersonas jūsu komandieri aicina jūs pārģērbties civildrēbēs un censties pašiem bēgt no Hersonas. Acīmredzot, jums tas neizdosies," teikts paziņojumā.

Amazing scenes today from liberated Kherson. I'm just back from Mylove, on the Dnipro River. The Ukrainian army is pounding the retreating Russians with Grad missiles and heavy artillery. Lots of booms, black smoke on the horizon, and a tank column trundling past sunflower fields pic.twitter.com/zApWwlQtnU — Luke Harding (@lukeharding1968) November 11, 2022

Remember the giant flag that was present the first days of the occupation in #Kherson? It is back.

Spring flashbacks.

WOW!!!!!! pic.twitter.com/Z4n9Jb5kHz

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2022



This is how I can see my aunt from Kherson region for the first time in 9 months - in a video hugging a Ukrainian soldier. She even doesn't know to have become an internet star 💙💛 pic.twitter.com/xaKBRXeoi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 11, 2022

Shock, Ukrainian soldiers were completely surrounded in the center of Kherson 😹🫶 pic.twitter.com/5QCiMpOuhd — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022

⚡️Ukrainian troops have entered Kherson.

According to videos published online, Ukrainian soldiers are in downtown Kherson. People chant "glory to the Armed Forces!"

Kherson, the only Ukrainian regional capital occupied by Russia since Feb. 24, is now officially liberated. pic.twitter.com/rhdfnDI8Pv

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2022



Izlūkdienests uzsver, ka Hersona atgriežas Ukrainas kontrolē, pilsētā ienāk Ukrainas armijas vienības.

"Krievu okupantu atkāpšanās ceļi ir Ukrainas armijas uguns kontrolē. Jebkuri centieni pretdarboties Ukrainas Bruņotajiem spēkiem tiks izjaukti. Katrs Krievijas karavīrs, kas izrādīs pretošanos, tiks likvidēts. Jūsu vienīgā iespēja izvairīties no bojāejas - nekavējoties padoties gūstā," norādīja izlūkdienests.

Brīvprātīgas padošanās gadījumā Ukraina Krievijas karavīriem garantē dzīvības saglabāšanu un drošību.