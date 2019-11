Honkongas pašvaldību vēlēšanās rekordaugsta vēlētāju aktivitāte

Honkongā svētdien notiek rajonu pārvalžu vēlēšanas, kurās dažu stundu laikā pēc iecirkņu atvēršanas jau nobalsojuši vairāk nekā 30% vēlētāju, liecina vēlēšanu dati.

Savu izvēli 18 rajonu pašpārvalžu vēlēšanas izdarījuši jau vairāk nekā 1,28 miljoni no četriem miljoniem balsstiesīgo Honkongas iedzīvotāju.

Sociālās saziņas vietnēs tiek vēstīts par garām rindām pie iecirkņiem.

Vēlētāju aktivitāte ir vairāk nekā divas reizes lielāka nekā tajā pašā laika posmā 2015. un 2011. gada Honkongas rajonu pārvalžu vēlēšanās.

Pēdējās dienās protesti ir pierimuši, jo demokrātiju atbalstošie aktīvisti mudināja neiesaistīties nekārtībās, lai valdībai nebūtu iemesla atcelt vai apturēt vēlēšanas.

Ielās un daļā vēlēšanu iecirkņu svētdien izvietoti policijas spēki, bet to klātbūtne nav pārāk uzkrītoša.

Honkongā kopumā tiek ievēlēti 452 pārvalžu deputāti, kas lemj par sadzīviskiem jautājumiem, piemēram, autobusu maršrutiem un atkritumu savākšanu. Ierasti šajās vēlēšanas vēlētāju interese ir neliela.

Tomēr kopš jūnija Honkongā notiek plaši protesti, kuros iedzīvotāji pieprasa plašāku demokrātiju un tiesības, tādēļ aktivitāte ir augsta, jo daudzi šīs vēlēšanas uzskata par iespēju noraidīt Ķīnai lojālus pārvalžu deputātus.

Sākotnējais cēlonis protestiem bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām. Tāpat demonstranti pieprasa neatkarīgu izmeklēšanu par policijas pārmērīgo agresiju pret protestētājiem.

Honkongas iedzīvotāji vēlās panākt tiesības tieši ievēlēt teritorijas vadību, kas pašlaik tiek izraudzīta Pekinā. Pārvalžu vēlēšanas ir lielākā tiešā balsojuma iespēja Honkongā.

Šīs vēlēšanas nav tikai simboliskas, jo daļa no kandidātiem nākamgad gaidāmajās Honkongas parlamenta vēlēšanās tik izraudzītas no rajonu pārvalžu deputātiem, kā arī no pārvaldēm tiks izraudzīti 117 no 1200 Pekinas kontrolētās elektoru kolēģijas, kas izraugās Honkongas izpildvaras vadītāju.

Bijušajai britu kolonijai Honkongai, kas ir viens no pasaules lielākajiem finanšu centriem, ir autonomas teritorijas statuss, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā pārējā komunistu pārvaldītajā Ķīnā. Šādu statusu līdz 2047. gadam jeb 50 gadus pēc atdošanas Ķīnai Honkongai noteic Londonas un Pekinas vienošanās.