Irānas ministrs Eiropai pārmet kodolvienošanās pārkāpšanu

Eiropas valstis ir pārkāpušas pasaules lielvaru un Irānas kodolvienošanos, trešdien preses konferencē Indijā sacīja Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs, pēc tam kad trīs Eiropas valstis - Francija, Lielbritānija un Vācija - bija iesniegušas sūdzību, ka Teherāna atkāpusies vienošanās izpildes.

Eiropas valstis aktivizējušas tā dēvēto disputu mehānisma procesu, apgalvojot, ka Irāna pakāpeniski atkāpusies no vienošanās nosacījumu izpildes. Zarifs norādīja, ka ASV terorizē Eiropas valstis.

"Viņi no mums nepērk naftu, visi viņu uzņēmumi ir aizgājuši no Irānas. Tātad Eiropa pārkāpj vienošanos," preses konferencē Deli sacīja Zarifs, norādot, ka vienošanās nākotne ir "atkarīga no Eiropas".

Eiropas Savienība "ir pasaules lielākā ekonomika, tad kāpēc jūs ļaujiet Savienotajām Valstīm sevi terorizēt," vaicāja ministrs. Vienošanās puses var vērsties kopīgajā komisijā ar sūdzību par iespējamiem vienošanās pārkāpumiem. Ja komisija jautājumu neatrisina, sūdzība nonāk konsultatīvajā padomē un tālāk ANO Drošības padomē, kas var atjaunot ar vienošanos atceltās sankcijas.

Krievija, kas arī ir Irānas kodolvienošanās puse, jau nosodījusi Eiropas valstu "neapdomību" un brīdinājusi, ka šis solis var izraisīt "jaunu eskalāciju". Preses konferencē Indijā izsakoties par Irānas bruņoto spēku komandiera Kasema Soleimani nogalināšanu 3.janvārī Irākā ASV drona triecienā, Zarifs sacīja, ka ar Soleimani nogalināšanu vienīgi tiks stiprināts džihādistu grupējums "Daesh".

"Es uzskatu, ka karš pret "Islāma valsti" nule kā ir cietis smagu neveiksmi, un "Daesh" nule kā ir guvusi nozīmīgu uzvaru," sacīja Irānas ministrs. Krīze, ko izraisīja Soleimani nogalināšana, bija viens no faktoriem, kura rezultātā Irāna kļūdas pēc 8.janvārī notrieca Ukrainas pasažieru lidmašīnu. "Kāpēc tas notika? Tāpēc, ka bija krīze. Cilvēki pieļauj kļūdas, nepiedodamas kļūdas, bet tas notika krīzes laikā," skaidroja Zarifs.