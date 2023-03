ISW: Bahmutā okupantu rindās karo elitārākie vagnerieši un armijas desantnieki

Krievijas spēki, kas cīnās Bahmutā, tagad tiek veidoti no grupējuma "Vagner" elites elementiem un Krievijas gaisa desanta vienībām, kā arī no zemākas kvalitātes karaspēka, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Ukrainas izlūkdienesti ir apstiprinājuši ISW vērtējumu, ka Krievijas spēki netālu no Bahmutas nesen ir mainījuši taktiku un iesaistījuši cīņā augstākas kvalitātes specvienības pārstāvjus un konvencionālo spēku elementus.

ISW analītiķi jau ziņojuši par Krievijas gaisa desanta spēku (VDV) pieaugošo klātbūtni ap Bahmutu kopš decembra beigām līdz janvāra sākumam, kas norāda, ka konvencionālais Krievijas karaspēks var atbalstīt vai pat aizstāt "Vagner" operācijas Bahmutas apkaimē. "Vagner" joprojām, visticamāk, izmanto ieslodzītos, lai atbalstītu operācijas Bahmutā, lai gan daudz ierobežotākā apjomā nekā iepriekšējos mēnešos, jo šie jauniesauktie cieta milzīgus zaudējumus. Tagad arī "Vagner" kaujās iesaistījis savus labākos karavīrus, un arī viņi cīņās krīt.

Domnīcas eksperti uzsver, ka Bahmuta nav nozīmīga, raugoties no operacionālās vai stratēģiskās perspektīvas. Bakhmutas ieņemšana ir nepieciešama, taču ar to nepietiek, lai Krievija virzītos uz priekšu Doneckas apgabalā, un Krievijas spēki, cīnoties par pilsētu, jau ir guvuši tik smagus zaudējumus, ka viņu uzbrukums, ļoti iespējams, kulminēs pēc tam, kad viņi pilsētu būs ieņēmuši, ja ne agrāk.

Ukrainas cīņa par Bahmutu ir kļuvusi stratēģiski nozīmīga sakarā ar pašreizējo Krievijas spēku sastāvu, kas atrodas šajā apgabalā. Rietumu paustajos ziņojumos izskanējis, ka Ukraina savu elites karaspēku un ierobežoto aprīkojumu galvenokārt tērē pret "Vagner" rindās karojošajiem cietumniekiem, norādot, ka tas ir neizdevīgi Kijivai pat, ja okupantu zaudējumi ir lielāki. ISW pauž, ka kopumā piekrīt šim viedoklim, lai gan kaujai piemēroto krievu cietumnieku apjoms nav neierobežots, un desmitiem tūkstošu viņu likvidēšana Bahmutā nozīmē, ka tie nebūs pieejami svarīgākām cīņām.