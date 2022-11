ISW: Irāna plāno Krievijai nosūtīt papildu dronus un raķetes

Irāna plāno nosūtīt uz Krieviju vairāk kaujas bezpilota lidaparātu un jaunu ballistisko raķešu sistēmu izmantošanai Ukrainā, tādējādi vēl vairāk stiprinot Krievijas atkarību no Irānā ražotajām ieroču sistēmām, ziņo ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Ukrainas Galvenais militārās izlūkošanas direktorāts (GUR) 1.novembrī ziņoja, ka Irānas amatpersonas plāno nosūtīt uz Krieviju vairāk nekā 200 kaujas bezpilota lidaparātu "Shahed-136", "Mohajer-6" un "Arash-2". GUR ziņoja, ka Irāna nosūtīs Krievijai bezpilota lidaparātus izjauktā stāvoklī un ka Krievijas personāls tos samontēs un pievienos tiem Krievijas marķējumu.

Savukārt CNN 1.novembrī ziņoja, ka vārdā neminētas amatpersonas no rietumvalsts, kas rūpīgi uzrauga Irānas ieroču programmas, paziņoja, ka Islāma Republika plāno līdz gada beigām nosūtīt Krievijai tūkstoš ieroču, tostarp zeme-zeme tipa īsa darbības rādiusa ballistiskās raķetes un dronus. Šis būtu pirmais apstiprinātais gadījums, kad Irāna nosūtīs Krievijai modernas augstas precizitātes raķetes, atzīmē ISW analītiķi.

Domnīcas eksperti norāda, ka Krievija, visticamāk, vienojās par papildu ieroču sistēmu piegādi no Irānas, jo iebrukuma Ukrainā laikā, īpaši Krievijas uzbrukumos pret Ukrainas kritisko infrastruktūru, Maskavas spārnoto raķešu un dronu sistēmu krājumi sākuši apsīkt.

GUR ziņoja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vairāk nekā 300 bezpilota lidaparātu "Shahed-136", kopš Krievija 13. septembrī sāka tos izmantot Ukrainā.

Krievija, visticamāk, turpinās izmantot bezpilota lidaparātu uzbrukumus un raķešu triecienus pret kritisko infrastruktūru Ukrainā, lai mēģinātu kompensēt savu konvencionālo spēku neveiksmes un problēmas frontes līnijā. Krievijas atkarība no Irānā ražotām sistēmām un līdz ar to arī no Irānas, visticamāk, palielināsies, pieļauj ISW analītiķi.