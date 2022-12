ISW: Kijivas uzsāktā pretuzbrukumu virkne turpināsies arī ziemā; ASV apgalvojumi ir kļūdaini

Kijiva, pretēji ASV apgalvojumiem, ir norādījusi, ka Ukrainas spēki ziemas laikā plāno turpināt pretofensīvas operācijas, lai nostiprinātu savus nesenos panākumus kaujas laukā un neļautu Krievijas spēkiem atgūt savas pozīcijas, vēsta ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

Ukrainas bruņoto spēku preses pārstāvis 4. decembrī paziņoja, ka sasalusī zeme ļauj izmantot kāpurķēžu transportlīdzekļus un Ukrainas spēki tos gatavo ziemas operācijām. Tāpat, tika norādīts, ka Krievijas mobilizētie karavīri un “Vāgnera grupā” algotie ieslodzītie, nav atbilstoši sagatavoti cīņai ziemas apstākļos.

Ukrainas Aizsardzības ministrija 20. novembrī paziņoja, ka tie, kuriem šķiet, ka ziemā kaujas apstāsies,“visticamāk, nekad janvārī nav sauļojušies Krimas dienvidu piekrastē”, norādot, ka Ukrainas spēki gatavojas turpināt pretuzbrukumu operācijas arī ziemas laikā, kas palīdzēs sasniegt mērķi - Krimas atgūšanu. Arī Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks 18. novembrī paziņoja, ka Ukrainas spēki turpinās cīnīties ziemā, jo jebkāda veida pauze ļaus Krievijas spēkiem pastiprināt savas vienības un pozīcijas.

ASV augstākās amatpersonas kļūdaini ir norādījušas, ka Ukrainai iespēja gūt panākumus ir tikai pavasarī, nevis ziemā. ASV Nacionālās izlūkošanas direktors Avrils Hainess 3. decembrī novērtēja, ka kara temps Ukrainā ziemā palēnināsies, neraugoties uz pierādījumiem, ka apstākļi uz vietas ir labvēlīgāki ukraiņu pret-ofensīvas atsākšanai, un par spīti demonstrētajai Ukrainas spēku tendencei uzsākt jaunus pretuzbrukuma pasākumus samērā ātri pēc iepriekšējo centienu beigām, vēsta ISW.

Ukrainas spēja saglabāt militāro iniciatīvu un turpināt savu pašreizējo operatīvo panākumu dinamiku ir atkarīga no tā, vai Ukrainas spēki turpinās veikt secīgas operācijas arī ziemā.

Krievija zaudēja iniciatīvu 2022. gada vasarā pēc tās ofensīvas Donbasā. Ukrainas spēki ieguva un ir saglabājuši pārsvaru kopš augusta, veicot vairākas sekmīgas un secīgas operācijas: Ukraina ir atbrīvojusi lielāko daļu no Harkivas apgabala septembrī, Hersonas pilsētu novembrī, un pašlaik ziemā ir paredzēts turpināt ukraiņu vienību uzsākto virzību.

Virkne secīgu Ukrainas pretuzbrukumu operāciju Harkivā un Hersonā parāda Ukrainas armijas izcilo darbības plānošanas prasmi un zināšanas par padomju operacionālās mākslas stiprajām pusēm. Padomju operacionālā māksla uzsver, ka panākumi kaujas laukā tiek sasniegti bez operacionālām pauzēm. Pēdējos oficiālajos Ukrainas paziņojumos ir skaidri norādīts, ka Ukrainas pretuzbrukumu projekts ir izstrādāts, lai ļautu virknei secīgu operāciju atņemt Krievijai tās pozīcijas, sakaut Krievijas armiju un atbrīvot vairāk Ukrainas teritorijas, raksta ISW.

Tieši laika apstākļi 2023. gada ziemā, visticamāk, noteiks laika posmu, kurā Ukraina var veikt manevru karadarbību un turpināt savu darbības panākumu virkni ar minimālām pauzēm.

Rudens dubļu sezona novembrī kavēja karadarbību. Gan Krievija, gan Ukraina šajā dubļainajā periodā tomēr turpināja agresīvas ofensīvas un pretofensīvas operācijas, neskatoties uz dažām Rietumu prognozēm, ka dubļi pilnībā apturēs operācijas. Ziema parasti ir labākā sezona mehanizētajai karadarbībai Ukrainā, savukārt pavasaris ir murgu sezona. Atkušņi savairojas upēs un strautos, un lauki pārvēršas par dubļu jūrām, skaidro domnīca.

Ja Ukrainas sabiedrotie un partneri neatbalstīs Kijivu, lai tā spētu veikt liela mēroga izšķirošas pretuzbrukuma operācijas, tad Ukrainas spēja veicināt sekmīgu karadarbību tiks ierobežota.

Šāds rīcības virziens, iespējams, priekšlaicīgi ietekmēs Ukrainas pašreizējo dinamiku un piešķirs novājinātajiem Krievijas spēkiem vērtīgu atpūtas pauzi, lai pārgrupētos un sagatavotos jaunai cīņai.