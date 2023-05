ISW: Krievijas TV Bahmutas ieņemšanu svin gandrīz kā Berlīnes iekarošanu

Krievijas algotņu grupējums "Vagner", spriežot pēc visa, ir sasniedzis Ukrainas pilsētas Bahmutas rietumu administratīvo robežu, savā ikdienas ziņojumā secina ASV bāzēta domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW). Vienlaikus eksperti secina, ka Krievijas televīzijā par šīs nelielās un smagi nopostītās pilsētiņas iekarošanu ziņo kā par kādu epohālu notikumu.

Nelielu ieskatu par to, kā tagad izskatās Bahmuta, sniedz Ukrainas armijas Ģenerālštāba publicētās fotogrāfijas.

"Krievijas valsts televīzija iespējamo Bahmutas sagrābšanu attēloja kā liktenīgu vēsturisku notikumu un apgalvoja, ka pilsētas ieņemšana palīdzēs Krievijas operācijām Slovjanskas (41 km uz ziemeļrietumiem), Kramatorskas (35 km uz ziemeļrietumiem) un pat Dņipro (215 km uz rietumiem) ieņemšanai," apraksta ISW.

Kremlis, visticamāk, mēģina pārspīlēt Bahmutas ieņemšanas svarīgumu kā vēsturisku uzvaru, jo tam joprojām nebija taktisku panākumu Ukrainā, secina eksperti.

"Viens no Krievijas valsts medijiem satrakoti komentēja, ka "Vagner" personāls Bahmutā noteikti jūtas kā "viņu vectēvi Berlīnē"," teikts ziņojumā.

Eksperti pasvītro, ka šie valsts televīzijas ziņojumi kontrastē ar Krievijas ultranacionālo blogeru daudz piezemētākiem spriedumiem. Pēdējie runā par nepieciešamību iekarot Časivjaru, kas atrodas 12 kilometrus uz rietumiem no Bahmutas.

"Šī pieaugošā atšķirība, visticamāk, turpinās iedragāt Kremļa spēju formēt Krievijas informatīvo telpu," domā analītiķi.

ISW arī prognozē, ka "Vagner" algotņi, domājams, nespēs turpināt cīņu ārpus Bahmutas.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.