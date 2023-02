ISW: Okupanti, cenšoties kompensēt lielos zaudējumus, ieviesuši jaunas kaujas taktikas

Izskanējušas ziņas par kādu ukraiņu pārtvertu Krievijas militāro rokasgrāmatu. Tās saturs liecina, ka Krievijas spēki ievieš jaunu uzbrukuma taktiku, lai kompensētu pašreizējos kaujas jaudas ierobežojumus, reaģējot uz nepārtrauktām uzbrukuma neveiksmēm, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Tiek ziņots par ukraiņu rezerves virsnieka 26. februārī publicētu attēlu ar notvertu krievu armijas rokasgrāmatu, kurā sīki aprakstīta jaunizveidotās "uzbrukuma vienības" taktika, kas ir bataljona lieluma elements un kas ir optimizēts uzbrukumiem nocietinātām teritorijām.

Šīs uzbrukuma vienības formācijā ietilpst seši galvenie kaujas tanki "T-72", 12 kājnieku kaujas mašīnas, kā arī pārnēsājamas termobarisko raķešu palaišanas iekārtas, prettanku vadāmo raķešu sistēmas, velkamo artilērijas un pašpiedziņas mīnmetēju kopums. Šķiet, ka uzbrukuma vienība sastāv no trim uzbrukuma rotām un tanku daļas, raksta eksperti.

Katrā uzbrukuma rotā ir pavēlniecības elements, divi uzbrukuma "vadi" (kuriem ir daudz mazāks skaits personāla par standarta vada spēku), bezpilota lidaparāta komanda, bruņu kaujas mašīnas grupa, uguns atbalsta vads un artilērijas atbalsta vads, rezerves daļa un medicīniskā-evakuācijas sadaļa.

Katra rota izvieto vienu tanku un četras BMP/BMD-2 kājnieku kaujas mašīnas ar prettanku palaišanas ierīcēm, smagajiem ložmetējiem un mīnmetējiem. Ukrainas rezerves virsnieks atzīmēja, ka uzbrukuma "vadi" no 12 līdz 15 cilvēkiem, kas sadalīti taktiskajās grupās pa trīs cilvēkiem, ir formējuma galvenie manevra elementi. Uzbrukuma vienība var veikt uzbrukumus mazāk nekā minūtes laikā no brīža, kad sākas artilērijas apšaude atklātās nocietinātās pozīcijās, vada komandierim kontrolējot mīnmetēju uguni.

Rokasgrāmata liecina, ka Krievijas spēki mēģina pielāgot manevru spēkus mazākos un veiklākos militāros veidojumos salīdzinājumā ar tiem, kuri tika izmantoti iepriekš, ziņo ISW.

Ukrainas rezerves virsnieks atzīmēja, ka šis jaunais taktiskais formējums liek domāt, ka Krievijas spēki ir nomainījuši bataljona taktisko grupu (BTG) ar šiem mazākajiem un veiklākajiem manevru formējumiem.

Tāpat domnīcas eksperti norāda, ka rokasgrāmata liecina, ka Krievijas spēki izmanto "T-72" tankus tiešam uguns atbalstam no aizmugures, nevis kā apvienotās bruņojuma komandas sastāvdaļas. Pieaugošā paļaušanās uz izsēdinātiem kājniekiem un tanku pārvietošana uz apšaudes atbalstu no aizmugures norāda, ka Krievijas militārā vadība prioritāti piešķir galveno kaujas tanku aizsardzībai, nevis kājnieku aizsardzībai, kas atspoguļo nesenos ziņojumus par milzīgiem aprīkojuma zaudējumiem, ko Krievijas bruņutehnikas vienības cieta pirmajā kara gadā.