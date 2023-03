ISW: Okupanti Ukrainas pretuzbrukumu var censties apturēt ar provokācijām AES

Krievija varētu mēģināt atturēt gaidāmo Ukrainas pretuzbrukumu ar provokācijām, radot draudus ap okupantu kontrolē esošo Zaporižjas atomelektrostaciju (AES), savā ikdienas ziņojumā pieļauj ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" (ISW).

ISW eksperti atzīmē, ka februārī nenotika plānotā Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) novērošanas misijas Zaporižjas AES rotācija. 10. februārī organizācija paziņoja, ka nevar atjaunot misijas sastāvu drošības apsvērumu dēļ. 20. februārī aģentūras vadītājs Rafaels Grossi teica, ka situācija joprojām ir nestabila.

22. februārī Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova nāca klajā ar paziņojumu, ka ANO bez ticamiem paskaidrojumiem uz nenoteiktu laiku atlikusi IAEA misijas rotāciju.

Savukārt 1. martā Zaporižjas apgabala okupācijas administrācijas vadītājs Vladimirs Rogovs apgalvoja, ka plānoto novērošanas misijas rotāciju ir izjaukuši Rietumu specdienesti, lai ekspertu darba traucēšanā vainotu Krieviju.

ISW norāda, ka šie centieni ir vērsti uz to, lai piespiestu starptautisko sabiedrību atzīt Krievijas de facto īpašumtiesības pār šo AES. Vienlaikus, radot draudus un eskalāciju ap kodolobjektu, Maskava, iespējams, mēģina apturēt Ukrainas gaidāmo pretuzbrukumu valsts dienvidos, secina eksperti.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 2022. gada 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.