ISW: Ukraina pretuzbrukumos atguvusi kontroli pār vairākām Severodoneckas teritorijām

Ukrainas spēki 5. jūnijā turpināja veikt ierobežotus un lokalizētus, bet veiksmīgus pretuzbrukumus Krievijas pozīcijām visā Ukrainā, tostarp atgūstot lielas Severodoneckas pilsētas teritorijas, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute Of The Study Of War" (ISW).

Okupanti šobrīd koncentrējuši plašus spēkus, lai ieņemtu Severodonecku - stratēģiski nozīmīgo pilsētu Luhanskas apgabalā.

ISW eksperti norāda, ka Ukrainas spēki, visticamāk, cenšas izmantot Krievijas pastāvīgo uzmanību Severodoneckai, lai veiktu pretuzbrukumus citām militāro operāciju asīm. Pat tad, kad Krievijas spēki turpina piesaistīt aprīkojumu un karaspēku Severodoneckas-Lisičanskas apgabalā, Ukraina pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi veiksmīgu pretuzbrukumu Severodoneckā, liekot okupantiem atkāpties uz pilsētas austrumu nomali.

Ukrainas pretuzbrukuma radītais spiediens, visticamāk, turpinās pievērst Krievijas spēku uzmanību Luhanskas apgabalam un tādējādi vājinās okupantu aizsardzības centienus Harkivas apgabalā un dienvidu asī, prognozē analītiķi.

Ukrainas spēku spēja sekmīgi veikt pretuzbrukumu Severodoneckā, kas ir Kremļa pašreizējā prioritārā operāciju zona, vēl vairāk liecina par Krievijas kaujas spēka samazināšanos Ukrainā.