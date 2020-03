Itālija stingros ierobežojumus paturēs spēkā līdz vismaz 12. aprīlim

Itālija stingros ierobežojumus jaunā koronavīrusa izplatības apturēšanai pagarinās līdz vismaz 12. aprīlim, pirmdien paziņoja veselības ministrs Roberto Speranca.

Valdības zinātniskās komitejas sanāksmē tika ieteikts visus ierobežojumus paturēt spēkā līdz Lieldienu svētdienai, 12. aprīlim, teikts Sperancas paziņojumā.

Itālija pirmdien paziņoja par mazāko kopš 10. marta aktīvo jaunā koronavīrusa gadījumu skaita ikdienas pieaugumu, kurā nav iekļauti nāves un izveseļošanās gadījumi.

Aktīvo gadījumu skaits pieaudzis par 1648, sasniedzot 75 528, pirmdien pavēstīja Civilās aizsardzības pārvalde.

Kopējais inficēšanās gadījumu skaits, kurā ir ieskaitīti jau no dzīves aizgājušie sirdzēji, gan arī tie, kas jau izveseļojušies, pārsniedzis 100 000 atzīmi, sasniedzot 101 739, un tas ir pieaugums par 4,1%, salīdzinot ar iepriekšējo dienu.

Reģistrēti 812 jauni nāves gadījumi, un kopējais nāves gadījumu skaits sasniedzis 11 591.

Izveseļojušies vēl 1590 cilvēki, kas arī ir jauns rekords vienas dienas griezumā. Kopējais izveseļojušos skaits sasniedzis 14 620.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 723 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 142 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 10 700 Itālijā.

Vairāk nekā 151 tūkstotis cilvēku ir izveseļojušies.