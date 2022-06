Izjaukšana detaļās un arests: kāds liktenis gaida Krievijas aviāciju

Rietumu ieviestās sankcijas nodara nopietnu kaitējumu Krievijas aviācijas nozarei, bet vistiešāk sankciju ierobežojumus izjūt pasažieru gaisa kuģu flote, kuras izmērs draud strauji samazināties trūkstošo rezerves daļu dēļ, vēsta “The Washington Post”.

"Airbus" un "Boeing"

Svarīgu rezerves daļu neesaība sankciju dēļ var apturēt lielāko daļu no Krievijas avioparka, savukārt lidojumus pārvērst "krievu ruletē", raksta "The Washington Post".

"Airbus" un "Boeing" ir lieguši Krievijai pieeju savai tehniskajai dokumentācijai. Apstājusies arī savstarpējā sadarbība lidmašīnām nepieciešamo rezerves daļu ražošanā. Jau šobrīd ir vērojams nepieciešamo rezerves daļu deficīts.

"Maskavā jau šobrīd izjūt nopietnus izaicinājumus saistībā ar trūkstošajām rezerves daļām no Rietumiem. Krievijas aviācijas sektors šobrīd ir nonācis krīzes situācijā. Aptuveni 80% no Krievijas flotes ir ārzemju lidmašīnas, galvenokārt "Airbus" un "Boeing", kuras ir pārtraukušas sadarboties ar Masakavu," raksta "The Washington Post".

"Urālu aviolīnijām" aptuveni 50 lidmašīnas ir no "Airbus". Kompānija prognozē, ka vēl tikai dažus mēnešus būs iespējams droši lidot, pirms kompānija būs spiesta apstādināt atsevišķas lidmašīnas, lai tās izjauktu rezerves daļās.

Lidsabiedrības "Aeroflot" budžeta aviokompānija "Pobeda" jau ir samazinājušas savu lidmašīnu skaitu no 41 līdz 25, atlikušajām izmantojot to lidmašīnu rezerves daļas, kuras vairs nepiedalās gaisa satiksmē.

Problēmas ar serifikāciju

Arī Krievijas ražojuma lidmašīnas izmanto Rietumu rezerves daļas. Dažas no aviokompānijām, kuras izmanto Krievijā ražotās "Sukhoi Superjet 100" lidmašīnas, ir informējušas vadību, ka nevarēs nodrošināt atbilstošu tehnisko apkopi "Sam146" dzinējiem. Iepriekš šie spēka agregāti tika ražoti sadarbībā ar Franciju.

Aviokompānijas ir brīdinājušas: ja netiks rasts ātrs risinājums, tad rudenī lielu daļu no Krievijas lidmašīnām vairs izmantot nevarēs.

"Pat visoptimistiskākie analītiķi runā par to, ka Krievijai kā minimums būs vajadzīgi pāris gadi, lai nodrošinātu komerclidmašīnu komplektāciju no gandrīz pilnībā valsts iekšienē izgatavotām daļām. Savukāt citi analītiķi paredz, ka tam būs nepieciešams daudz ilgāks laiks, ja tas vispār kādreiz notiks," raksta "The Washington Post".

"Mēs nedomājam, ka viņiem tuvākā vai vidēji ilgā termiņā būtu izdevīgi uzturēt vai sākt ražot konkurētspējīgas vietējās civilās aviācijas lidmašīnas," medijam sacīja ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas augsta ranga amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.

Līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā lielākā daļa no Krievijas komerciālās flotes tika nomāta no ārvalstu kompānijām. Maskava pēc sankciju ieviešanas šīs lidmašīnas konfiscēja, atklāti paziņojot, ka neatdos tās īpašniekiem.

Lielākā daļa no minētajām lidmašīnām bija reģistrētas Bermudu salās un Īrijā, kur vietējie inspektori apstiprināja to piemērotību lidošanai. Krievijas Federācijā arvien biežāk atzīmē, ka vietējiem uzņēmumiem nav tehnisko iespēju veikt šādas pārbaudes, bet speciālistiem nav vajadzīgās pieredzes.

Federālā gaisa transporta aģentūra ir atvieglojusi lidmašīnu apkopes noteikumus, jo Rietumu kompānijas to vairs nevar vai nevēlas darīt.

"Šis uzdevums gulsies uz vietējo uzņēmumu pleciem, bet to profesionalitāte un apmācība ir apšaubāma. Krievija ir sākusi izsniegt savus lidojumu derīguma sertifikātus – iepriekš to darīja ārvalstu inspektori," atzīmē "The Washington Post".

"Jau agrāk Krievijas lidojumu drošība nebija augsta. Visdrīzāk Indonēzijas līmenī. Bet tagad lidojums ar Krievijas lidmašīnu pārvērtīsies par krievu ruleti," atzīmē aviācijas analītiķis Vladimirs Bilotkačs.

Zaudējumi budžetam

Krievijas pilsoņi daudz sāpīgāk izjutīs aizliegumu pasaules vadošajiem aviācijas pārvadātājiem veikt tā dēvētos Transsibīrijas lidojumus virs Krievijas, aģentūrai "RBK-Ukraina," paredz aviācijas eksperts Aleksejs Burčevskis.

"Fakts ir tāds, ka Krievija, kas teritoriāli ir vislielākā valsts, kontrolē arī visīsākos gaisa maršrutus no Eiropas galvaspilsētām uz visbagātākajām Dienvidaustrumāzijas valstīm (Japānu, Ķīnu, Koreju, Singapūru)," viņš skaidro.

"Tas nozīmē vairākus desmitus tūkstošus reisu gadā, par kuriem Krievija saņem tā saukto "pārlidojumu naudu". No saņemtajiem miljoniem pārtiek krievu "Aeroflot" un tās izvērstā infrastruktūra," piebilda eksperts.

PSRS laikā Rietumu valstīm bija aizliegts lidot virs tās teritorijas. Tām bija jāizvēlas maršruts pāri Ziemļpolam ar degvielas uzpildīšanu ASV pilsētā Ankoridžā, Aļaskā. Bet 1991. gadā pēc Padomju Savienības sabrukuma aviokompānijas no Āzijas un Eiropas atklāja sev daudz īsākas, ērtākas un lētākas pārlidojumu iespējas.

"Ja viņiem tagad pietiks kauna nefinansēt agresoru, Krievija zaudēs nozīmīgu savas aviācijas budžeta papildināšanas avotu. Valstij nāksies arī finansēt "Aeroflot" un citus pārvadātājus, kas apkalpo attālākos valsts reģionus, tai skaitā veltot tiem daļu no kara izdevumiem," spriež Burčevskis.

Privāto lidmašīnu aresti

Vēl viena pēdējā laika iezīme ir Krievijas oligarhu privāto lidmašīnu aresti ārzemēs, kas nereti notiek Lielbritānijā, ASV un citās valstīs.

Pret Krievijas aviācijas nozari ir vērstas vairāku veidu sankcijas. Vienas ierobežo "Boeing" un "Airbus" lidojumu derīgumu sertifikātus, bet citas aviokompānijas iekļauj melnajā sarakstā. Tām ir aizliegts lidot Eiropas Savienībā (ES). Ir arī tādas sankcijas, kas vērstas pret privātpersonām un ļauj arestēt jahtas, privātās lidmašīnas un citus īpašumus. Tomēr katrā no gadījumiem ir jāpierāda, ka sankcijas tiešām attiecas uz to adresātu. Šādu saistību ne vienmēr izdodas pierādīt. Pie tam atšķiras arī dažādu valstu politika attieksmē pret Krievijas pilsoņiem, skaidro aviācijas oeksperts Vladimirs Beļenskis.

"Lidmašīnas, visticamāk, nedosies tur, kur tām draud arests. Pirms lidojuma tas tiek pārbaudīts un tikai pēc tam gaisa kuģis dodas ceļā. Piemēram, uz Turciju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) oligarhu biznesa lidmašīnām ir ļauts lidot. Tur tās netiek arestētas. Bet Eiropā un ASV uz to reaģē operatīvi –, ja persona ir sankciju sarakstā, lidmašīna lidostā tiek bloķēta ļoti ātri," rezumē eksperts.