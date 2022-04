Izlūkdienests: Krievija pati apšaudījusi Brjanskas apgabala ciemu, liecina pārtvertās sarunas

Krievija pati apšaudījusi Brjanskas apgabala Kļimovas ciemu, lai varētu uzbrukumā vainot Ukrainu, liecina pārtverto telefonsarunu ieraksti, kas ir Ukrainas Drošības dienesta (SBU) rīcībā.

"Tie ir mūsējie, kas tur sit," par uzbrukumu Kļimovā savai sievai telefonsarunā sacīja Krievijas karavīrs, kas šobrīd ir Doneckas apgabalā, lietotnē "Telegram" pavēstīja SBU.

Uz jautājumu, kāpēc tā darīts, atbild vienkārši: "Tā vajag."

"Tā dara, lai it kā hoholi provocē. Un, lūk, tāpēc trāpa," sacīja karavīrs, lietojot nicinošo ukraiņu apzīmējumu.

Acīmredzot, Kremlim vienaldzīgi ir ne tikai savi karavīri, bet arī Krievijas civilisti, kas cieš Krievijas karaspēka apšaudēs, norāda SBU.

"Tāda pat draņķība bija Čečenijas karā. Dzīvokļus spridzināja Maskavā, it kā to teroristi. Bet īstenībā efesbešņiki (Krievijas izlūkdienests FSB). Vienkārši tagad viņi (Ukrainas spēki) nekādi nevarēja aizšaut no tāda attāluma līdz Kļimovai," skaidroja Krievijas karavīrs.

Pēc šiem notikumiem viņš nolēmis uzrakstīt iesniegumu par atteikšanos turpmāk piedalīties kaujās Ukrainas teritorijā.

Kā vēsta Ukrainas ziņu aģentūra "Ukrinform", pēc Ukrainas izlūkdienesta ziņām Krievija plāno veikt raķešu vai bumbu triecienus Belgorodai vai kādai anektētās Krimas pilsētai un apsūdzēt Ukrainas Bruņotos spēkus un brīvprātīgo bataljonus.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde norāda, ka Krievija aktīvi uzkurina antiukrainisku histēriju.