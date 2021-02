Izraēlā atcelti vairāki Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, sāk darboties vakcinācijas pases

Izraēlā no svētdienas atcelti vairāki Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, cita starpā paredzot, ka pret jauno koronavīrusu vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie varēs apmeklēt kinoteātrus, teātrus, muzejus, sporta centrus un baseinus un apmesties viesnīcās, uzrādot tā dēvēto "zaļo pasi" un ievērojot piesardzības noteikumus.

Kā tviterī pavēstījis veselības ministrs Juli Edelšteins, tādu cilvēku valstī pašlaik ir vairāk nekā 3,2 miljoni.

Atsāk darbu veikali un tirgi, bet apmeklētāju plūsmas tiek stingri regulētas. Skolas pēc gandrīz divu mēnešu pārtraukuma daļēji pāriet uz mācībām klātienē. Ievērojot tā dēvēto luksofora sistēmu, kas apdzīvotās vietas klasificē atbilstoši vīrusa izplatībai, skolās pagaidām atgriezīsies piekto, sesto, vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēni, bet pilnībā izglītības sistēma varētu atsākt darbu normālā režīma marta sākumā.

Izraēla izvērsusi vienu no straujākajām vakcinācijas kampaņām pasaulē – no 9,3 miljoniem valsts iedzīvotāju līdz šim vakcinēta jau gandrīz puse – 4,3 miljoni, un gandrīz trīs miljoni no viņiem jau saņēmuši arī otro poti.

Tomēr vīrusa izplatība Izraēlā turpinās, un joprojām paliek spēkā pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi, ko valdība noteica decembrī, ieviešot valstī jau trešo karantīnu.

Pandēmijas krīzes operāciju vadītājs Nahmans Ašs brīdinājis cilvēkus nekļūt bezrūpīgiem, lai nenāktos izsludināt karantīnu valstī ceturto reizi. Viņš aicinājis turpināt valkāt maskas, ievērot higiēnas prasības un distancēšanos.

"Man ir lielas bažas par turpmākajām dienām saistībā ar pašreizējo eiforiju par ekonomikas atvēršanos un skolēnu atgriešanos skolās," viņš atzinis, runājot pa Izraēlas Armijas radio.

Kā svētdien paziņojusi Izraēlas Veselības ministrija, pierādījies, ka "Pfizer" un "BioNTech" vakcīna ir ļoti efektīva un divas nedēļas pēc otrās potes saņemšanas par gandrīz 99% spēj novērst hospitalizācijas nepieciešamību, smagu slimības gaitu un nāvi.

Kopš pandēmijas sākuma Izraēlā ar jauno koronavīrusu inficējušies vismaz 743 000 cilvēki un tā izraisītā slimība Covid-19 prasījusi 5521 cilvēka dzīvību. Trīs līdzšinējās karantīnas paralizējušas valsts ekonomiku, bezdarba līmenis valstī pārsniedzis 20%.