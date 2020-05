Izraēlā ministres amatam pirmoreiz izvēlēta etiopiešu ebrejiete

Par Izraēlas pirmo Etiopijā dzimušo ministri kļūs Pnina Tamano-Šata, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Šatu ministres amatam izvēlējies premjera vietnieks Benijs Gancs, kurš veido vienotības valdību ar premjeru Benjaminu Netanjahu.

Izraēlas etiopiešu-ebreju kopiena nereti sūdzējusies par diskrimināciju valstī. Incidenti, kuros policija izmantojusi spēku pret Etiopijas izcelsmes Izraēlas iedzīvotājiem dažkārt noveduši pie protestiem. 140 000 cilvēku lielā kopiena ir viena no nabadzīgākajām Izraēlā un cieš no augsta bezdarba līmeņa, atzīmē medijs.

Tomēr liela daļa otrās paaudzes Izraēlas iedzīvotāju ar Etiopijas saknēm spējuši izveidot veiksmīgas karjeras dažādās nozarēs, tostarp militārajā, tieslietu un politikā.

Šata ir Ganca "Zilās un Baltās" partijas biedre. Viņa izvēlēta par imigrācijas ministri. Viņai ir 39 gadi un Izraēlā sieviete nonāca trīs gadu vecumā - pēc "Operācijas Mozus", kad no Sudānas tika evakuēti Etiopiešu izcelsmes ebreji.

