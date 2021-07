Izraēlas firmu tur aizdomās par spiegošanas programmatūras pārdošanu autoritārām valdībām

Pasaules mediju rīcībā nonācis telefona numuru saraksts, pret kuriem autoritāru valdību interesēs ar Izraēlā izstrādātu spiegošanas programmatūru esot izsekoti žurnālistu, cilvēktiesību aktīvistu un juristu viedtālruņi, vēsta raidsabiedrība BBC.

50 000 tālruņu numuru saraksts, pret kuriem, domājams, vērsta drošības kompānijas "NSO Group" programmatūra, nopludināts medijiem "The Washington Post", "The Guardian", "Le Monde" un vēl 14 medijiem visā pasaulē.

Runa ir par tālruņu izspiegošanas programmu "Pegasus", kas inficē viedtālruņus un ļauj piekļūt tajā esošajām ziņām, fotogrāfijām un e-pastiem, ierakstīt zvanus un slepeni aktivizēt ierīces mikrofonu un kameru.

"NSO Group" noraida pārmetumus un uzsver, ka programmatūra paredzēta tikai drošības, izlūkošanas iestādēm un armijām, lai izsekotu noziedzniekus un teroristus, un tā tiekot pārdota tikai valstīm, kurās nav problēmas ar cilvēktiesībām.

Nopludinātajā sarakstā esošo numuru īpašnieki nav norādīti, bet žurnālisti identificējuši vismaz 1000 cilvēkus no 50 valstīm, kuriem tie pieder.

Starp tiem ir politiķi, valstu vadītāji, uzņēmēji, aktīvisti un vairāki arābu karaliskās ģimenes locekļi. Tāpat sarakstā atklāti vairāk nekā 180 žurnālistu tālruņu numuri, tostarp no medijiem CNN, "The New York Times" un "Al Jazeera".

Daudzi numuri saistīti ar 10 valstīm: Azerbaidžānu, Bahreinu, Ungāriju, Indiju, Kazahstānu, Meksiku, Maroku, Ruandu, Saūda Arābiju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).

Šo valstu medijiem sazinoties ar varasiestādēm, amatpersonas vai nu noliegušas "Pegasus" izmantošanu, vai arī uzstājušas, ka nav pārkāpti nekādi likumi attiecībā uz personu izspiegošanu.

Nav zināms, pret cik no sarakstā uzskaitītajiem numuriem uzlaušanas tehnoloģija reāli izmantota, taču 37 numuru analīzē mediji secinājuši, ka pret tiem bijuši "uzlaušanas mēģinājumi un veiksmīgi gadījumi", ziņo "The Washington Post".

Starp tiem ir arī ar 2018. gadā Saūda Arābijas konsulātā Turcijā nogalinātā žurnālista Džamala Hašogi tuvu cilvēku numuri.

Tāpat sarakstā divas reizes parādās meksikāņu žurnālista Sesilija Pineda Birto tālruņa numurs – mēnesi pirms viņa slepkavības.

Toreiz žurnālista tālrunis no nozieguma vietas bija pazudis un nebija iespējams veikt tā ekspertīzi. Kompānija "NSO Group" uzstāj, ka pat tad, ja žurnālista tālrunis bija pakļauts spiegošanai, tas nenozīmē, ka iegūtie dati ir saistīti ar slepkavību.

2019. gadā kompānija "WhatsApp" iesūdzēja "NSO Group", apsūdzot to par kiberuzbrukumiem 1400 mobilajiem tālruņiem ar "Pegasus". "NSO" apsūdzības noliedza, bet tai tika liegts izmantot "WhatsApp", atgādina BBC.

Pagaidām nav skaidrs, kas ir nopludinājis mumuru sarakstu, bet sākotnējo pētījumu par tēmu veikusi Parīzē bāzēta nevalstiskā organizācija "Forbiden Stories" un cilvēktiesību aizsardzības grupa "Amnesty International".