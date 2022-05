Izraēlas raidīts šāviens nogalina medija ‘Al Jazeera’ žurnālisti

11.maijā ziņots, ka palestīniešu-amerikāņu nacionalitātes “Al Jazeera” žurnāliste Šīrena Abu Akleha mirusi no izraēļu raidīta šāviena, veidojot sižetu Izraēlas militāro operāciju laikā, Rietumkrasta pilsētā, vēsta “Reuters”.

Žurnāliste tika smagi ievainota un nogādāta slimnīcā kritiskā stāvoklī, kur neilgi pēc tam arī mira. Izraēlas armijas veiktā sākotnējā izmeklēšana liecina, ka Alkeha atradās apmēram 150 metru attālumā no Izraēlas spēkiem, kad viņa tika nāvējoši sašauta. Pēc Izraēlas domām, joprojām nav skaidrs vai Aklehu nogalinājusi Izraēlas uguns vai palestīniešu šāviņi, ziņo "Al Jazeera".

Kopā ar Aklehu tika ievainots vēl viens žurnālists – Ali al Samoudi – kura veselības stāvoklis šobrīd ir stabils.

Žurnālisti notikuma vietā bija tērpušies preses vestēs un ķiverēs. Incidenta brīdī Palestīna militāras darbības neveica.

Viens no "Al Jazeera" žurnālistiem, kurš bija klātesošs notikuma vietā, norādīja, ka starp palestīniešu kaujiniekiem un Izraēlas armiju nav notikušas konfrontācijas. Tika sacīts, ka žurnālistu grupa bijusi tiešs šāvienu mērķis.

Savukārt Izraēlas bruņotie spēki paziņoja, ka tie darbojas reģionā, lai arestētu aizdomās esošos, kuri var veikt teroristiskās darbībās, un tieši šajā gadījumā apšaudīja aizdomās esošos palestīniešus, ziņo CNN.

Palestīniešu prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par Aklehas nāvi un Samoudi ievainošanu, gatavojoties nodot lietu Starptautiskajai Krimināltiesai. Tika veikta arī mirušās autopsija, vēsta ziņu aģentūra "Asociated Press".

Izraēlas Ārlietu ministrija paziņojumā norādījusi, ka tā palestīniešiem piedāvājusi veikt kopīgu izmeklēšanu, piebilstot, ka žurnālisti konflikta zonās ir jāaizsargā, un, ka abas puses šobrīd ir atbildīgas, lai uzzinātu patiesību par notikušo. Taču augsta ranga palestīniešu amatpersona Huseins al Šeihs gan noliedza, ka būtu izskanējis piedāvājums par kopīgu izmeklēšanu, raksta "The New York Times".

Palestīnas ANO vēstnieks Rijads Monsurs norādīja, ka šim notikumam un laikam ir īpaša nozīme, jo tieši pirms gada ANO lūdza veikt izmeklēšanu Izraēlas varas iestāžu darbībās pret vismaz 28 plašsaziņas līdzekļu vietām.

Žurnālistes nāve izraisīja starptautisku rezonansi. ASV Kongresa apakšpalāta spīkere Nensija Pelosi savā "Twitter" kontā, nosaucot šo notikumu par briesmīgu traģēdiju. "Pamatīga, objektīva izmeklēšana ir nepieciešama nekavējoties," minēja Polesi.

The killing of American journalist Shireen Abu Akleh is an horrific tragedy. A thorough, objective investigation is needed now. Congress is committed to the defense of press freedoms worldwide and protection of every journalist, particularly those in conflict zones.