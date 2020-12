Jemenā uzbrukumā lidostai pēc jaunās valdības ierašanās 13 nogalinātie

Uzbrukumā Adenas lidostai, kas noticis īsi pēc tam, kad nosēdās lidmašīna, ar kuru no Saūda Arābijas ieradusies jaunizveidotā Jemenas valdība, nogalināti vismaz 13 cilvēki, bet vairāki desmiti guvuši ievainojumus, aģentūrai "Reuters" pavēstījis kāds avots vietējos drošības dienestos.

Neilgi pēc lidmašīnas nosēšanās lidostā atskanējuši sprādzieni un šāvieni.

Tomēr jaunā kabineta locekļi, tostarp premjerministrs Maeens Abdulmaliks, kā arī Saūda Arābijas vēstnieks Jemenā Saids adž Džbers neskarti nogādāti prezidenta pilī, vēsta aculiecinieki un Saūda Arābijas mediji.

Avots vietējos drošības dienestos pavēstījis, ka lidostas ēku trāpījuši trīs mīnmetēja šāviņi.

Pagaidām atbildību par uzbrukumu neviens nav uzņēmies.

Jaunajā valdībā pārstāvēti gan prezidenta Abdrabu Mansura Hadi atbalstītāji, gan Dienvidjemenas separātisti, kas ar Saūda Arābijas atbalstu kopīgi cīnās pret Irānas atbalstītajiem hutiešu nemierniekiem, kuri kontrolē valsts ziemeļdaļu.

Tajā pašā laikā Adenu pārņēmis vardarbības vilnis, kuru izraisījušas domstarpības starp separātistiem un Hadi valdību.

Separātistu Dienvidu pagaidu padome (STC), kas iestājas par Dienvidjemenas neatkarību, šogad Adenā pasludināja savu pašpārvaldi, izraisot vardarbīgas sadursmes un apgrūtinot ANO centienus panākt pastāvīgu vispārējo pamieru.

Saūda Arābijas vadītā koalīcija decembrī paziņoja par jaunas vienotības valdības izveidi, kurā būs iekļauti arī separātisti.

Ar Saūda Arābijas starpniecību organizētās sarunas starp abām pusēm Rijādā turpinājās ilgāk nekā gadu.