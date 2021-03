Jemenas huti uzbrukuši Saūda Arābijas naftas ieguves objektiem ar droniem un raķetēm

Jemenas hutu nemiernieki svētdien veikuši uzbrukumus pret Saūda Arābijas naftas ieguves industriju izmantojot bezpilota lidaparātus jeb dronus un raķetes, ziņo aģentūra "Reuters".

Huti, kuri Jemenas pilsoņu kara ietvaros cīnījušies pret Saūda Arābijas vadītu koalīciju, apgalvoja, ka veikuši uzbrukumus arī pret militārajiem objektiem.

Saūda Arābijas Enerģētikas ministrija paziņoja, ka naftas glabātuvei Rastanurā uzbrukts ar dronu. Savukārt Aizsardzības ministrija norādīja, ka bruņotais drons ir pārtverts un iznīcināts pirms sasniedza mērķi.

Atlūzas no ballistiskās raķetes nokritušas netālu no dzīvojamās ēkas Daranā, paziņoja ministrija, piebilstot, ka uzbrukumos netika nogalināti cilvēki vai nodarīts postījums īpašumiem. "Šādi sabotāžas akti ir vērsti ne tikai pret Saūda Arābijas Karalisti, bet arī pret enerģijas piegādes drošību un stabilitāti pasaulē, un līdz ar to arī pret pasaules ekonomiku," paziņojumā sacīja ministrijas pārstāvis.

Uzbrukumi notikuši Persijas līča piekrastē, kur atrodas lielākā daļa uzņēmuma "Aramco" naftas ražošanas un eksporta objektu.