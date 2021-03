Joprojām cenšas atbrīvot Suecas kanālā iestrēgušo milzīgo konteinerkuģi

Velkoņi un specializēts bagarētājs arī svētdien cenšas atbrīvot Ēģiptē Suecas kanālā iestrēgušo vienu no pasaules lielākajiem konteinerkuģiem "Ever Given", kas pilnībā nobloķējis kustību globālajai ekonomikai vitāli svarīgajā transporta artērijā.

Uz Suecas kanālu devušies vēl divi velkoņi, no kuriem vienam ir Itālijas, bet otram - Nīderlandes karogs. Abi šie velkoņi pašlaik atrodas Sarkanajā jūrā, vēsta pasaules plašsaziņas līdzekļi.

Lielas cerības tiek saistītas ar paisumu, kam jāsākas svētdienas vakarā, paaugstinot ūdens līmeni kanālā.

Vairāk nekā 320 kuģi gaida, kad "Ever Given" atbrīvos kanālu, paziņojusi Suecas kanāla pārvalde.

Ar Panamas karogu kuģojošais 400 metrus garais un 59 metrus platais kuģis "Ever Given" otrdien sliktos laikapstākļos sagriezās sāniski un iestrēga, pilnībā apturot kuģošanu Suecas kanālā.

Kuģis, kas pieder Japānas uzņēmumam "Shoei Kisen Kaisha" un kura operators ir Taivānas kompānija "Evergreen Marine", bija ceļā no Tandžungpelepasas Malaizijā uz Roterdamu Nīderlandē.

Pirms vairāk nekā 150 gadiem izraktais Suecas kanāls ir viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem.

Pagājušajā gadā pa kanālu izbrauca teju 19 000 kuģu, pārvadājot vairāk nekā vienu miljardu tonnu kravas.