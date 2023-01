Kabulā nogalināta bijusī Afganistānas deputāte Mursala Nabizada

Svētdien, 15.janvārī, Afganistānas galvaspilsētā Kabulā savās mājās nogalināta bijusī Parlamenta deputāte Mursala Nabizada un viņas miesassargs, atsaucoties uz vietējo policiju, ziņo BBC.

"Drošības spēki ir sākuši nopietnu izmeklēšanu, lai atrastu vainīgos," komentēja Kabulas policijas pārstāvis Kalids Zadrans.

Uzbrukumā ievainoti arī deputātes brālis un otrs miesassargs, ziņo raidsabiedrība BBC.

"Bezbailīga čempione Afganistānai, kura noraidīja iespēju pamest valsti," deputāti aprakstīja bijušie kolēģi.

"Patiesa līdere – stipra, atklāta sieviete, kura iestājās par saviem uzskatiem pat briesmu gadījumā. Viņa izvēlējās palikt un cīnīties par saviem cilvēkiem par spīti iespējai pamest Afganistānu," platformā "Twitter" rakstīja bijusī Afganistānas Parlamenta deputāte Mariama Solaimankhila.

