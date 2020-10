Kalnu Karabahas konfliktā patiešām piedalās algotņi no Sīrijas, apstiprina CIT

Pētnieciskās žurnālistikas grupa "Conflict Intelligence Team" (CIT) apstiprinājusi Sīrijas algotņu klātbūtni karadarbības zonā Kalnu Karabahā un to līdzdalību kaujās Azerbaidžānas pusē.

Par arābu kaujinieku iespējamo klātbūtni konfliktā pasaules mediji ziņoja jau karadarbības pirmajās dienās septembra beigās, bet Azerbaidžāna un tās sabiedrotā Turcija šādu iespējamību ir noliegusi.

Pamatojoties uz globālajā tīmeklī publicētiem video, CIT apgalvo, ka sīrieši atrodas kā minimums frontes līnijas dienvidu daļā, kur notika smagas kaujas par apdzīvoto vietu Gadrutu.

Kādā CIT izceltā video redzami vīrieši Azerbaidžānas robežsargu formastērpos bez atpazīšanas zīmēm, kas runā arābu valodā un stāv pie robežzīmes starp neatzīto "Kalnu Karabahas Republiku" un Irānu.

Apparently Syrian National Army fighters (a Turkish-backed force) film themselves in Azeri uniform, near the Iranian border. The man says in Arabic "Armenians... God is great. Liberation," then flashes the grey wolf sign used by the Turkish far-right. pic.twitter.com/oLRELa8ZVq



Kādā citā video cilvēks Azerbaidžānas robežsarga formastērpā runā arābu valodā un rāda ieņemtu armēņu blindāžu ar munīciju.

Video of a Syrian mercenary in Azerbaijan speaking about the heavy shelling carried out by Armenian forces. I reached his cousin. The fighter is Mustafa Qanti, 23-years-old. He was recruited to go to Libya by the Hamza Division, a Turkish-backed faction. pic.twitter.com/tHdzljm02X