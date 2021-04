Kanclere Merkele iestājas par 'Nord Stream 2' būvniecību

Vācijas kanclere Angela Merkele otrdien aizstāvēja savas valsts sadarbības turpināšanu ar Krieviju gāzesvada "Nord Stream 2" būvniecībā, vienlaikus Rietumos arvien skaļāk skanot pārmetumiem Maskavai par izturēšanos pret opozicionāru Alekseju Navaļniju un agresiju Ukrainā.

Kā, uzrunājot Eiropadomi, sacīja Merkele, kaut arī "Nord Stream 2" vēl nav pabeigts, Krievijas gāze brīvi plūst uz Eiropu pa citiem ceļiem, arī pa gāzesvadu "Nord Stream 1".

"Es zinu, ka ir pretrunīgi vērtējumi par "Nord Stream 2", un man daudzu dalībvalstu viedoklis ir zināms," sacīja kanclere, "bet es gribētu norādīt, ka gāze, kas tiks nogādāta pa "Nord Stream 2", kas vēl nepienāk, nav sliktāka par gāzi no "Nord Stream 1", to, kas tiek piegādāta caur Ukrainu un kas pienāk caur Turciju no Krievijas."

"Nord Stream 2" pieder Krievijas valsts uzņēmumam "Gazprom", un projektā ir vairāku Eiropas uzņēmumu investīcijas. Merkele norādīja, ka tas saņēmis atbilstošus Eiropas Savienības (ES) apstiprinājumus.

Vācijai ir nopietnas bažas par Navaļnija likteni, un tā piedalās ES sankcijās pret Krieviju gan saistībā ar Navaļniju, gan Ukrainu, tomēr "Nord Stream 2" apturēšana raisa plašāku jautājumus, skaidroja kanclere.

"Man ir iespaids, ka ar "Nord Stream 2" mēs varam izvērst konfliktu, kas ir krietni plašāks un skar jautājumu par to, kādā apjomā mēs vēlamies tirdzniecību ar Krieviju, īpaši enerģētikas sektorā."

Vācija bieži norādījusi, ka pat Aukstā kara spraigākajā laikā Rietumeiropa paļāvusies uz enerģijas piegādēm no Krievijas, un, kā norādīja Merkele, viņa uzskata, ka dialogs ir labākais veids, kā risināt domstarpības.

"Mums ir daudz konfliktu ar Krieviju, kas diemžēl mūsu attiecības padara sarežģītas," viņa sacīja. "Bet, tam par spīti, es vienmēr esmu bijusi tā, kas norāda, ka mums vienam ar otru ir jārunā."