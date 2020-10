Karte: Azerbaidžāņi pēc Irānas robežas pārņemšanas virzās uz ziemeļiem

Nepilnu mēnesi kopš Otrā Kalnu Karabahas kara sākuma Azerbaidžānas spēki paziņojuši par kontroles atjaunošanu pār visu Azerbaidžānas-Irānas robežu, kuru kopš 90. gadu sākuma kontrolēja Armēnija. Tas ļauj tiem turpmāk koncentrēties virzībai tikai uz ziemeļiem.

"Līdz ar Aghbandas atbrīvošanu tika nodrošināta pilna kontrole pār Azerbaidžānas un Irānas Islāma Republikas robežu. Es sveicu Azerbaidžānas un Irānas tautas ar šo notikumu," vēlā ceturtdienas vakarā tvītoja Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs.

The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan's glorious Army!