Kijiva Krievijā izveidojusi diversantu tīklu, kas rīko dronu uzbrukumus, ziņo CNN

Ukraina Krievijā ir izveidojusi aģentu un atbalstītāju tīklu, kuri tiek iesaistīti diversijās Krievijas teritorijā, un apgādā tos ar bezpilota lidaparātiem uzbrukumu veikšanai, atsaucoties uz avotiem, kuri ir informēti par ASV izlūkdienestu datiem, vēsta raidsabiedrība CNN.

Amerikāņu amatpersonas uzskata, ka šie Ukrainu atbalstošie aģenti īstenoja maija sākumā notikušo bezpilota lidaparātu uzbrukumu Kremlim, palaižot dronus no pašas Krievijas teritorijas.

The press service of the President of the Russian Federation said that Ukrainian drones attacked the Kremlin this night. Russian authorities have introduced a complete ban on the flights of any drones over the city. pic.twitter.com/Ou5AvEbNIF