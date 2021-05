Ķīna lūko pēc teritorijas Atlantijas bāzei

Ķīna izskata iespējas Rietumāfrikā izbūvēt lielu jūras spēku ostu, kura varētu uzņemt arī zemūdenes un aviācijas bāzeskuģus, intervijā aģentūrai AP paziņojis ASV vadošais ģenerālis Āfrikas reģionā Stīvens Tovnsends.

Ķīna bāzes veidošanai esot uzrunājusi valstis plašā kontinenta krasta joslā no Mauritānijas līdz Namībijai. Citi avoti AP norādījuši, ka potenciālā lokācija ir nedaudz šaurāka – Gvinejas līcis. ASV Bruņoto spēku pārstāvis paudis, ka līdz ar to potenciāli draudi no Ķīnas nav sagaidāmi tikai Klusajā, bet arī Atlantijas okeānā.

Ķīna jau vairāku gadu garumā reformē un palielina savus jūras spēkus, ievērojami palielinot to apmēru Klusajā okeānā, kā arī atvērusi pirmo aizjūras bāzi nelielajā Džibutijā (attēlā) Āfrikas austrumu krastā pie viena no lielākajiem jūras satiksmes ceļiem Sarkanās jūras.

"Viņi lūko pēc vietas, kur varētu pārapbruņot un labo karakuģus. Tas būtu militāri noderīgi konflikta gadījumā. Viņi jau ir spēruši soļus, lai tādu izveidotu Džibutijā. Tagad viņi vērsuši skatienu uz Atlantijas krastu, kur arī grib izveido šādu bāzi," ģenerālis norādījis intervijā ziņu aģentūrai AP.

Lai gan iepriekš izskanējis, ka Ķīnieši plāno bāzes izbūvi arī Tanzānijā, pagaidām tas nav noticis. ASV ģenerālis gan atzīmējis, ka labprātāk redzētu vēl vienu bāzi Indijas, ne Atlantijas okeāna krastā.

Aģentūra atzīmē, ka ģenerāļa komentāri izskanējuši laikā, kad ASV kopumā pārorientējas no pretterorisma kampaņām uz Indijas un Klusā okeāna reģioniem, kā arī draudiem, kādus rada Ķīna. ASV Ķīnu tās ekonomiskās ietekmes dēļ uzlūko kā galveno ilgtermiņa drošības izaicinājumu. Arī cii ASV ģenerāļi vērsuši uzmanību, ka Āzija nav vienīgais reģions, kurā Ķīna rada draudus. Tā turpina ekonomiku ekspansiju gan Āfrikā, Dienvidamerikā un Tuvajos Austrumos.

Ķīnas bāzē Džibutijā atrodas vismaz 2000 karavīru, ieroči un bruņutransports. Ģenerālis norādījis, ka paredz arī drīzu militāro helikopteru izvietošanu bāzē.