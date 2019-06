Ķīna pirmo reizi palaiž kosmosā raķeti no kuģa jūrā

Ķīna trešdien pirmo reizi palaidusi kosmosā raķeti no kuģa jūrā, paziņojusi Ķīnas Valsts kosmosa pārvalde.

Pekinai ir lielas ambīcijas kosmosa apgūšanā un tā atvēl savām civilajām un militārajām kosmosa programmām vairāk līdzekļu nekā Krievija un Japāna.

Raķete "Long March 11" tika palaista no kuģa Dzeltenajā jūrā. "Šī ir pirmā reize, kad Ķīna (..) izmēģinājusi palaišanas iekārtu jūrā," paziņoja Ķīnas Valsts kosmosa pārvalde. Raķete nogādāja kosmosā divus eksperimentālos satelītus un piecus komerciālos satelītus.

Šogad Ķīna kļuva par pirmo valsti, kura pašgājējs robots nolaidies Mēness tumšajā pusē. Pekina arī paziņoja, ka plāno nākotnē izveidot pētījumu bāzi uz Mēness virsmas, nosūtīt zondi uz Marsu un uzbūvēt kosmosa staciju Zemes orbītā. 2003.gadā Ķīna kļuva par trešo valsti, kas nosūtījusi cilvēku kosmosā.

Nodrošinot iespēju palaist raķeti no jūras, Ķīna tagad spēs nogādāt satelītus kosmosā no mobilas platformas. Laikā no 1999.gada līdz 2014.gadam Krievijas, ASV un citu valstu uzņēmumu konsorcijs "Sea Launch" izmantoja peldošu platformu, lai palaistu vairākus desmitus raķešu.

Krievijas uzņēmums "Energija", kam pieder liela daļa "Sea Launch" akciju, norādījis, ka raķešu palaišanai no platformas jūrā ir vairākas priekšrocības, piemēram, raķeti iespējams palaist kosmosā no dažādām vietām, kā arī samazinās izmaksas un riski.