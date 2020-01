Klimata krīze: 'The Guardian' atsakās no naftas kompāniju naudas

Britu laikraksts un tīmekļa portāls "The Guardian" paziņojis, ka turpmāk vairs nepieņems reklāmas no naftas un gāzes kompānijām, līdz ar to kļūstot par pirmo lielo ziņu organizāciju, kas atsakās no fosilo kurināmo nozares naudas.

Medija vadība trešdien publicētā paziņojumā skaidro, ka "The Guardian" raksta par klimata pārmaiņu jautājuma neatliekamību un norāda uz nepieciešamību būt patiesiem pret kompānijas vērtībām. Fosilā kurināmā firmas izmanto savu varu, lai saglabātu politiku, kas kaitē planētai, uzsvērts paziņojumā.

Naftas un gāzes industrija desmitgadēm ilgi cenšas novērst jēgpilnu rīcību klimata jomā pasaulē, akcentē medija pārstāvji.

Dabas aizstāvji jau sen norāda, ka naftas kompānijas iegulda naudu dārgās reklāmas kampaņās savu aktivitāšu "zaļināšanai", izceļot relatīvi mazos ieguldījumus atjaunojamajos energoresursos, lauvas tiesu peļņas turpinot gūt no fosilo kurināmo ieguves. Aktīvisti ir aicinājuši medijus atteikties no šo kompāniju reklāmām, taču līdz šim tam bija atsaukušies daži mazi plašsaziņas līdzekļi.

Pērn "The Guardain" galvenā redaktore Katarine Vinera paziņoja par medija jaunajām vadlīnijām vides problēmu aprakstīšanai, biežāk lietojot terminus "klimata ārkārtas stāvoklis", "klimata krīze" un "globālā sakaršana" nevis "klimata pārmaiņas" un "globālā sasilšana", kas, viņasprāt, vairs pietiekami neraksturo situācijas nopietnību.

Lēmums atteikties no fosilo kurināmo kompāniju naudas pieņemts mediju biznesam nestabilā laikā. Reklāmas veido 40% no "Guardian Media Group" ienākumiem un ir galvenais veids, kā finansēt žurnālistiku.

Reklāmas ienākumu samazinājums radīs finansiālu satricinājumu medijam un radīs zināmas grūtības īstermiņā, atzīst laikraksta vadība. "Neskatoties uz to, mēs uzskatām, ka mērķtiecīgas organizācijas būvēšanai ir jāiet roku rokā ar finansiālās ilgtspējas saglabāšanu," teikts paziņojumā.

Daži lasītāji varētu vēlēties, lai medijs atteiktos reklamēt jebkuru produktu ar nozīmīgu oglekļa pēdas nospiedumu, piemēram, automašīnas un brīvdienu ceļojumi, taču tas mediju biznesa krīzes laikā nebūtu savienojams ar finansiālo ilgtspēju, piebilst "The Guardian".

Medija apņemšanos jau apsveikusi vides aizstāvju organizācija "Greenpeace": "Naftas un gāzes firmas tagad atrodas līdzās tabakas kompānijām kā bizness, kas apdraud veselību un labklājību uz šīs planētas. Citiem medijiem, mākslas un sporta organizācijām ir jāseko šim paraugam un jāizbeidz fosilo kurināmo kompāniju reklāmas."