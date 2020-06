Kongo DR paziņo par jaunu Ebolas uzliesmojumu valsts ziemeļrietumos

Kongo Demokrātiskās Republikas veselības nozares amatpersonas paziņojušas par jaunu Ebolas uzliesmojumu valsts ziemeļrietumu reģionā, raksta "Al Jazeera".

Veselības ministrs Eteni Longondo izteicies, ka valsts Mbandakas rajonā no Ebolas miruši jau četri cilvēki.

Jaunākais uzliesmojums ir jau 11. Kongo DR kopš 1976. gada, kad zinātnieki slimību raksturoja pirmoreiz, atzīmē medijs. Pasaules Veselības organizācijas Āfrikas reģionālā direktore Matšidiso Moeti norādīja, ka šis Ebolas uzliesmojums ir izaicinājums, bet tāds, "ar kuru mēs esam gatavi cīnīties".

The new #Ebola outbreak in Mbandaka #DRC represents a challenge, but it's one we are ready to tackle. @WHO has worked w/ @MinSanteRDC, @AfricaCDC & partners over the years to strengthen capacity to respond to outbreaks. With each experience we respond faster & more effectively. pic.twitter.com/SKc6GnI4q4