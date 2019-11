Krievi ietekmējuši arī Jaunzēlandes gada putna balsojumu

Par Jaunzēlandes gada putnu izraudzīts pingvīns hoiho, balsojumā pārliecinoši pārspējot citus šī titula kandidātus. Tomēr balsojuma organizatori novērojuši, ka gada putna izvēlē iesaistījušies neierasti daudz balsotāju no Krievijas, raksta "The Moscow Times".

"Iespējams, ka Krievijas putnu mīļotāji iesaistījušies spēlē," krievu iesaistīšanos balsojumā centās skaidrot "Meža un putnu aizsardzības grupas" vadītāja Megana Hubšere. Tieši šī grupa organizē gada putna balsojumu.

Medijs "The Guardian" ziņojis, ka balsojumā kopumā iesaistījušies lietotāji no 92 valstīm. Krievijas balsotāji bijuši ceturtie aktīvākie, atpaliekot no austrāliešiem, britiem un amerikāņiem.

Hubešere gan atzina, ka tikai 193 no 335 balsīm, kas nāca no Krievijas tikušas ieskaitītas. Savukārt aptuveni 4000 balsu kopumā nācies dzēst. Tās bijušas automātiski ģenerētas un vērstas uz balsošanu par trim noteiktām putnu sugām.

Aizvadīto gadu laikā Krievija apsūdzēta par iejaukšanos dažādos balsojumos un politiskajos procesos, tostarp 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās un referendumā par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības.