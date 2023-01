Krievi pirmajās 'pamiera' stundās Luhanskas apgabalu apšaudījuši 14 reizes

Neraugoties uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludināto "Ziemassvētku pamieru", viņa karavīri pirmajās stundās 14 reizes atklājuši artilērijas uguni un trīs reizes mēģinājuši triecienā ieņemt vienu no Luhanskas apgabala deokupētajiem ciemiem, platformā "Telegram" pavēstīja Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs.

"Īsumā par Putina "Ziemassvētku pamiera" trim stundām Luhanskas apgabalā. No plkst.12 līdz plkst.15. Rašisti 14 reizes šāva no artilērijas ieročiem un trīs reizes sturmēja vienu no mūsu apdzīvotajiem punktiem. Cilvēki deokupētajos ciemos visu dienu sēž pagrabos. Pareizticīgie slepkavas sveic Ziemassvētkos," "Telegram" situāciju apraksta apgabala vadītājs.

Apšaudes veiktas pēc plkst.11 pēc Latvijas laika, kad, saskaņā ar Krievijas apgalvojumiem, bija jāstājas spēkā Kremļa izsludinātajai vienpusējai uguns pārtraukšanai uz 36 stundām.