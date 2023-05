Krievijā Brjanskas apgabalā nogāzušies divi helikopteri un lidmašīnas, ziņo avoti

Krievijas Brjanskas apgabala gubernators sestdien pavēstīja par helikoptera nogāšanos apgabala teritorijā, bet Kremļa oficiālā ziņu aģentūra TASS ziņo arī par kaujas lidmašīnas nogāšanos šajā reģionā, savukārt citi Krievijas mediji, arī laikraksts "Kommersant", atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka sestdien apgabalā notriekti četri Krievijas armijas gaisakuģi - divi helikopteri un divas lidmašīnas.

Brjanskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs apliecināja, ka Kļincu pilsētas rajonā avarējis helikopters.

TASS, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem, vēsta, ka avarējis helikopters Mi-8. Aģentūra arī piebilst, ka apgabala teritorijā nogāzies iznīcinātājs bumbvedējs Su-34.

Dienas gaitā Krievijas "Telegram" kanālos sāka parādies informācija, ka sestdien Brjanskas apgabalā avarējuši divi helikopteri un divas lidmašīnas.

"Telegram" kanāls "Mash" vēstīja, visi apkalpju locekļi gājuši bojā.

Ja šī informācija apstiprināsies, tie būs vieni no lielākajiem zaudējumiem, ko Krievijas kara aviācija cietusi vienas dienas laikā kopš pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara sākuma.

"Kommersant", atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka sestdien Brjanskas apgabalā "pie robežas ar Ukrainu gandrīz vienlaicīgi var būt notriekti" uzreiz četri Krievijas gaisakuģi - divi iznīcinātāji un divi helikopteri.

Atbilstoši laikraksta informācijai avarējuši iznīcinātājs bumbvedējs Su-34, iznīcinātājs Su-35, kā arī divi helikopteri Mi-8.

Visi avarējušie lidaparāti bijuši vienā aviogrupā.

"Iznīcinātājiem vajadzēja veikt raķešu un bumbu triecienu mērķiem Ukrainas Čeņihivas apgabalā, bet helikopteriem nodrošināt atbalstu, ja tos notriektu ienaidnieka uguns," teikts publikācijā.

Speciālisti uzskata, ka lidaparāti notriekti ar raķetēm "gaiss-gaiss", norāda "Kommersant".

Atbilstoši citai Krievijas mediju versijai lidaparātus no Krievijas teritorijas notriekuši diversanti.

Ukrainas puse oficiāli notikušo nav komentējusi.

Russian media report that a Russian helicopter has crashed in Klintsy, Bryansk region (about 50 km from the border with Ukraine) . Official sources say it was due to an engine fire.