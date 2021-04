Krievijā Covid-19 upuru skaits joprojām tiek turēts noslēpumā, ziņo laikraksts

Krievijā jaunā koronavīrusa pandēmijas upuru skaits joprojām tiek turēts noslēpumā, secinājis laikraksts "The New York Times", izpētot Krievijas oficiālos statistikas datus.

Laikraksts pieļauj, ka patiesais Covid-19 upuru skaits Krievijā ir daudz lielāks par oficiāli ziņoto.

Saskaņā ar oficiālajiem statistikas datiem Krievijā pēc inficēšanās ar koronavīrusu miruši 102 649 cilvēki, un, rēķinot uz kopējo iedzīvotāju skaitu, mirušo skaits Krievijā ir daudz mazāks nekā ASV un vairumā Rietumeiropas valstu.

Taču aina ievērojami mainās, aplūkojot Krievijas oficiālās statistikas aģentūras "Rosstat" datus par Krievijā kopumā mirušo cilvēku skaitu, tas ir, no dažādiem cēloņiem mirušo, ne tikai Covid-19.

Pagājušajā gadā no aprīļa līdz decembrim Krievijā nomira par 360 000 cilvēku vairāk nekā vidēji, analizējot datus, secinājis laikraksts "The New York Times". "Rosstat" dati par janvāri un februāri liecina, ka tagad šis skaitlis jau krietni pārsniedzis 400 000.

ASV, kur iedzīvotāju skaits ir gandrīz divreiz lielāks nekā Krievijā, kopš pandēmijas sākuma reģistrēti aptuveni 574 000 šādu virsnormas nāves gadījumu.

Ņemot vērā šos datus, aplēsts, ka Krievijā pandēmija nogalinājusi vienu no 400 cilvēkiem, bet ASV vienu no 600.

Aplūkojot mirstību no Covid-19, starp attīstītajām valstīm ir grūti atrast tādu, kurā situācija būtu sliktāka nekā Krievijā, norādīja neatkarīgais demogrāfs Aleksejs Rakša, piebilstot, ka Krievijas valdība dara visu, kas ir tās spēkos, lai notušētu šos faktus.

Krievijas valdība skaidro, ka Covid-19 upuru statistikā iekļauj tikai tos gadījumus, kad Covid-19 uzskatāms par tiešo nāves izraisītāju.

Papildu gadījumi, kuros Covid-19 konstatēts autopsijā, tiek iekļauti atsevišķā statistikā. Līdz februārim reģistrēti vairāk nekā 225 000 šādu gadījumu.

Maskavā 2020.gadā reģistrēti 28 233 nāves gadījumi virs vidējiem rādītajiem, liecina "Rosstat" dati, bet apstiprināti 11 209 Covid-19 izraisīti nāves gadījumi.