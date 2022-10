Krievijā Irkutskā uz dzīvojamās ēkas nogāzusies kara lidmašīna

Krievijā Sibīrijas pilsētā Irkutskā uz dzīvojamo ēku nogāzusies kara lidmašīna, paziņojis apgabala gubernators Igors Kobzevs.

"Pēc provizoriskiem datiem, lidmašīna uzkrita divstāvu mājai Irkutskā," pavēstīja Kobzevs.

Platformas "Telegram" kanālos publicēti ieraksti, kuros, domājams, redzams ugunsgrēks, kas izcēlies pēc lidmašīnas avārijas.

That Russian Su-30 came down like the whole Russian economy. #Irkutsk #Russia pic.twitter.com/72jrYd7YUx