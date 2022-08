Krievija izveidojusi jaunu armijas korpusu, ziņo britu izlūki

Lai atbalstītu karu Ukrainā, Krievija gandrīz noteikti ir izveidojusi jaunu un apjomīgu sauszemes spēku formējumu — 3. armijas korpusu (3AK), kas bāzēts Mulino, Ņižņijnovgorodas apgabalā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija, visticamāk, plāno nodrošināt lielu daļu 3AK spēku no jaunizveidotajiem "brīvprātīgo" bataljoniem, kas tiek organizēti visā valstī. Krievijas reģionālie politiķi ir apstiprinājuši, ka potenciālajiem 3AK pārstāvjiem tiek piedāvātas ienesīgas naudas prēmijas, tiklīdz viņi dodas uz Ukrainu.

Dalībai šajā korpusā var pieteikties vīrieši vecumā līdz 50 gadiem un nepieciešama esot tikai vidusskolas izglītība. Krievijas armijas korpusā parasti ir 15 000-20 000 karavīru, taču Krievijai būs grūti nodrošināt 3AK spēkus līdz šādam apjomam, ņemot vērā ļoti ierobežoto tautas entuziasma līmeni attiecībā uz brīvprātīgu iesaistīšanos karā Ukrainā. 3AK efekts, visticamāk, nebūs noteicošais faktors kara iznākumā, raksta britu izlūki.

Runājot par situāciju frontē, Lielbritānijas ministrija ziņo, ka Krievijas komandieriem joprojām nākas saskarties ar nepieciešamību izvēlēties prioritātes — Donbasa ofensīvas pastiprināšanu vai aizsardzības stiprināšanu pret gaidāmajiem Ukrainas pretuzbrukumiem dienvidos.

